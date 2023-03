Galaxy Z Fold 5 pourrait ne pas offrir de mises à niveau importantes

Le Galaxy Z Fold 5 devrait être lancé cette année. Bien qu’il soit probable que Samsung mettra à jour beaucoup de choses sur le téléphone, certains des domaines clés pourraient être les mêmes que le Fold 4. Au moins, une nouvelle rumeur suggère de ne pas avoir d’attentes pour une mise à niveau de l’appareil photo.

En d’autres termes, le Samsung Galaxy Z Fold 5 pourrait ne pas être livré avec l’impressionnant ISOCELL HP2 200MP trouvé dans le Galaxy S23 Ultra. Pourquoi Samsung l’ignorerait-il sur son appareil pliable phare ? Le pronostiqueur affirme que le montage de l’ISOCELL HP2 sur le dispositif de pliage serait « impossible ».

Le Galaxy Z Fold 5 aura le même appareil photo principal que le Z Fold 4

Source de la rumeur n’explique pas pourquoi il serait impossible pour le Galaxy Z Fold 5 d’avoir le nouveau capteur. Donc, il n’y a pas d’informations claires sur le fait que ce soit pour des limitations d’espace ou simplement pour réduire les coûts. Mais le téléphone pliable pourrait ne pas attirer autant d’attention car il n’a pas le nouveau capteur ISOCELL HP2.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Z Fold 4 a fait ses débuts avec l’appareil photo ISOCELL GN3. Il s’agit d’un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,8 et des pixels de 1,0 micron. Le capteur bénéficie des fonctionnalités Dual Pixel PDAF et OIS. Et le Z Fold 5 est susceptible de venir avec le même capteur. C’est du moins ce que suggère le pronostiqueur.

L’ISOCELL HP2, quant à lui, est le premier capteur mobile 200MP de Samsung. Il dispose d’une ouverture f/1,7 et de pixels de 0,6 micron. Il est également doté de la mise au point automatique à détection de phase quadruple, qui permet de meilleures performances en basse lumière. La technologie Dual Vertical Gate améliore la précision des couleurs et réduit l’exposition.

Eh bien, le Samsung Galaxy Z Fold 5 ne profitera pas de tous ces avantages. Mais tout de même, on s’attend à ce qu’il vienne avec une charnière améliorée de style goutte d’eau, ce qui est certainement quelque chose à espérer.