Roku dévoile le nouveau Roku OS 12 et la toute nouvelle gamme de téléviseurs Roku

Les propriétaires de Roku ont une bonne nouvelle. Roku vient d’annoncer le dernier système d’exploitation qui alimente un certain nombre de téléviseurs, de clés de diffusion en continu et de boîtiers. Le nouveau système d’exploitation de Roku s’appellera Roku OS 12. En regardant comment beaucoup de choses dans le monde sont maintenant alimentées par l’intelligence artificielle, Roku implémente maintenant l’IA dans Roku OS 12.

Avec Roku OS 12, vous constaterez des améliorations dans les chaînes de divertissement, d’actualités locales et de sports. Roku dit que la meilleure façon de découvrir le tout nouveau Roku OS 12 est avec ses propres téléviseurs de marque Roku. Oui, Roku lance maintenant son propre gamme de téléviseurs intelligents qui sera alimenté par Roku OS 12.

À l’heure actuelle, nous savons qu’il existe deux types de téléviseurs intelligents qui seront mis à disposition. Vous pouvez vous attendre à ce que les séries télévisées Roku Select et Roku Plus soient bientôt disponibles dans vos magasins Best Buy les plus proches et également via le site Web de Roku.

Ces téléviseurs fonctionneront de 24 pouces jusqu’à 75 pouces, ce qui indique qu’il existe un téléviseur Roku pour tout le monde à différents niveaux de prix. Roku indique que ces nouveaux téléviseurs seront équipés d’écrans QLED alimentés par la technologie Dolby 4K Vision Picture, la luminosité automatique, la gradation automatique ainsi que l’audio Dolby Atmos. Alors oui, un package de streaming haut de gamme tout-en-un de Roku. Oh, et ces téléviseurs auront également un support WiFi 6 prêt à l’emploi.

Maintenant, examinons ce qui devrait arriver dans la toute nouvelle mise à jour Roku OS 12. La nouvelle mise à jour devrait apporter une nouvelle catégorie Nouvelles locales. Avec cette section Local News, les streamers pourront facilement regarder leurs chaînes d’information préférées en fonction de leur emplacement actuel ou en choisissant des chaînes disponibles dans différentes villes des États-Unis. Vous obtiendrez désormais de meilleures recommandations d’actualités grâce à l’intégration de l’IA dans la zone TV en direct.

Vous cherchez des chaînes premium ? Roku OS 12 dispose désormais d’une section dédiée aux abonnements Premium. Avec cette section, vous pouvez consulter les chaînes les plus récentes et même vous y abonner immédiatement. En ce qui concerne les chaînes sportives, Roku devrait recevoir des chaînes sportives populaires telles que CBS Sports, MLB TV, NBA League Pass et NBC Sports, pour n’en nommer que quelques-unes.

Roku OS 12 proposera également une fonction Continuer à regarder. Il s’agit d’une fonctionnalité utile pour les plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et autres. Vous pouvez continuer à regarder votre film ou votre émission de télévision en un seul clic. D’autres plateformes bénéficieront bientôt de la fonctionnalité Continuer à regarder.

Enfin, il y aura également une application Roku Mobile remaniée. Vous pouvez voir une section dédiée au hub de compte, un écran d’accueil simplifié qui vous montre ce qui reste dans la section Continuer à regarder ainsi que de nouvelles émissions et films que vous voudrez peut-être diffuser. L’application comportera également un guide des chaînes qui vous montrera ce qui est en cours de lecture et quelles autres émissions et films devraient être diffusés plus tard. L’application vous permet également d’ajouter jusqu’à 1 000 images par flux pour votre économiseur d’écran Roku.

Roku OS 12 sera déployé dans quelques semaines sur les appareils pris en charge. Conformément à la mise à jour principale du système d’exploitation, les utilisateurs recevront également d’autres mises à jour mensuelles pour l’amélioration globale et les performances de l’appareil Roku.

