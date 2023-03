Le Pixel 7 a un autre bug étrange : vous ne pouvez plus enregistrer de photos !

En octobre 2022, Google a lancé les téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, qui présentaient quelques problèmes lors de leur sortie. Mais Google a réussi à corriger la plupart d’entre eux grâce à des mises à jour. Cependant, des bugs Pixel occasionnels surviennent encore, laissant les utilisateurs à la recherche de solutions. Récemment, un problème étrange sur Pixel 7 a été signalé, provoquant le blocage du téléphone lors de la lecture d’un clip vidéo YouTube particulier. Maintenant, un autre problème étrange est apparu, impliquant à la fois les caméras Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Avec les téléphones refusant d’enregistrer des zooms en gros plan.

Google Pixel 7 a un autre gros bug : le smartphone refuse d’enregistrer certaines photos

Un utilisateur de Reddit a posté une vidéo démontrant le problème. Son Pixel 7 Pro n’a pas pu enregistrer de photos en gros plan des composants internes de son PC prises à l’aide de l’objectif périscope 5x avec le flash activé. Bien que le téléphone puisse très bien prendre des photos à partir de l’appareil photo zoom, il n’enregistrerait aucune photo des composants internes de son PC pour une raison inexplicable.

Un autre utilisateur de Reddit a tenté de tester le problème en prenant des images rapprochées de son jean à 5x avec le flash activé. Mais le téléphone a refusé d’enregistrer les photos.

Le problème semble être populaire parmi plusieurs appareils Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Dont un exécutant la dernière version d’Android 13 QPR2 et Android 14 DP2. Cependant, tous les téléphones exécutaient la version 8.7.250.494820638.44 de Google Camera, quelle que soit la version d’Android. Le problème se produit lorsque le flash est activé. Et une photo en gros plan est prise dans des conditions de faible luminosité avec le niveau de zoom réglé entre 2 et 5x.

Certains Redditors ont tenté de déboguer le problème et ont extrait un journal lors de l’utilisation de l’application Google Camera. Selon les données capturées, le problème semble être dû à la mise sur écoute du HDR. Cela suggère que le bug est lié à l’application Google Camera et à son algorithme de traitement d’image. Plutôt que le téléphone Pixel lui-même.

Jusqu’à ce que Google corrige le problème, les utilisateurs doivent attendre une mise à jour. En attendant, le moyen le plus simple d’éviter le problème consiste à désactiver le flash et à compter sur l’excellent mode Night Sight du Pixel 7.