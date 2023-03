Découvrez les spécifications de la prochaine version du Redmi Note 12 4G !

La marque Redmi de Xiaomi a suscité beaucoup d’intérêt sur le marché avec ses smartphones de la série Note de milieu de gamme. Plus tôt cette année, la société a lancé trois nouveaux smartphones de la série : le Note 12 5G, le Note 12 Pro 5G et le Note 12 Pro Plus 5G. Ces smartphones ont subi une hausse de prix importante par rapport à leurs prédécesseurs. L’option la plus abordable de la gamme est la Note 12 5G, qui a un prix de départ d’environ 220 $.

Maintenant, il semble que Xiaomi envisage de lancer une option encore plus abordable sous la forme du Redmi Note 12 4G. Bien que la société n’ait pas officiellement confirmé le lancement, le téléphone a été repéré sur le site Web de Geekbench, suggérant que sa sortie est imminente.

Les spécifications du Redmi Note 12 4G ont été révélées

Le Redmi Note 12 4G sera un modèle milieu de gamme. Selon la liste Geekbench, le téléphone comportera un processeur Snapdragon octa-core. La liste suggère également que le téléphone pourrait obtenir une version overclockée du Snapdragon 680 trouvé dans le Redmi Note 11 4G. Cette variante a une vitesse d’horloge maximale de 2,8 GHz et comprend un GPU Adreno 610. Le téléphone répertorié sur Geekbench dispose de 4 Go de RAM. Et il est susceptible de se lancer avec au moins 64 Go de stockage interne.

La liste Geekbench confirme que le Note 12 4G a marqué 422 points dans le test monocœur et 1252 points dans le test multicœur. Le téléphone exécutera Android 13 prêt à l’emploi. Et aura probablement une couche de MIUI 14 sur Android.

Selon les fuites précédentes, le Note 12 4G comportera un écran AMOLED de 6,67 pouces. Avec une résolution Full HD+, rafraîchissante à une fréquence de 120 Hz. Le téléphone sera également livré avec une configuration à trois caméras à l’arrière. Comprend un capteur de caméra principal de 50 MP, un appareil photo ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur/macro de 2 MP. À l’avant, il y aura un capteur d’appareil photo de 13 mégapixels.

En termes de batterie, le téléphone doit comporter une cellule de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 33 W. Il comportera également un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et un IR Blaster en haut.

Bien que Xiaomi n’ait pas confirmé les détails officiels du lancement du Redmi Note 12 4G, le nombre de fuites suggère que le smartphone économique de Redmi pourrait être lancé prochainement en Inde et sur d’autres marchés. Nous partagerons plus de détails sur la même chose au fur et à mesure de leur disponibilité.