iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaunes désormais disponibles à la commande

L’iPhone 14 jaune (non révolutionnaire) et l’iPhone 14 Plus jaune sont désormais disponibles à la commande sur l’Apple Store, si pour une raison quelconque vous reteniez la mise à niveau de peur d’une option de couleur jaune banane.

Les premières commandes pour l’iPhone 14 jaune seront expédiées le mardi 14 mars. L’iPhone 14 est par ailleurs identique, à l’exception de la lunette en verre de couleur jaune et des côtés en aluminium.

Apple actualise généralement sa gamme de couleurs d’iPhone au printemps, afin d’augmenter les ventes en milieu de cycle. Pour l’iPhone 14, le jaune rejoint les options de couleur existantes de minuit, starlight, PRODUCT(RED), bleu et violet. Il n’y a pas de nouvelle option de couleur pour le Pro ou le Pro Max.

Cette semaine, Apple a également actualisé ses coloris pour les étuis iPhone et les bracelets Apple Watch.

Il a également annoncé que Emergency SOS via satellite sera lancé dans six nouveaux pays avant la fin du mois de mars ; Autriche, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. Les acheteurs d’iPhone 14 bénéficient gratuitement de deux ans de service par satellite. Apple n’a pas encore annoncé le plan de tarification après l’expiration de cette fenêtre gratuite.

L’iPhone 14 a introduit des fonctionnalités telles que le SOS d’urgence via satellite, la stabilisation vidéo en mode Action et le mode cinématique pour la vidéo. Les iPhone 14 et 14 Plus offrent également de grands sauts dans la durée de vie de la batterie par rapport à la génération précédente.

Bien sûr, les acheteurs potentiels d’iPhone jaune doivent être conscients que nous avons déjà plusieurs mois dans la durée de vie de l’iPhone 14.

La gamme d’iPhone 15 de nouvelle génération sera lancée à l’automne de cette année, probablement lors d’un événement médiatique en septembre. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus comprendront un port USB-C, remplaçant le connecteur Lightning propriétaire d’Apple.

De plus, nous nous attendons à une refonte majeure de l’iPhone 15 Pro ; les rumeurs font état d’un nouveau châssis aux courbes arrondies, de boutons latéraux capacitifs, de titane et plus encore.

