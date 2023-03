Voici quand Valve publiera le Steam Deck 2

Il est indéniable que le Steam Deck est le roi actuel des jeux portables sur PC. Bien que l’appareil portable ait des retards de production précoces, l’appareil de jeu de Valve a reçu une réponse chaleureuse de la part des critiques et des utilisateurs. Mais il a été lancé il y a un an, ce qui soulève la question, quand Valve sortira-t-il le Steam Deck 2 ?

Eh bien, en un an, Steam Deck a rencontré de nombreux concurrents. Récemment, nous avons même eu une annonce prometteuse d’Ayaneo. Pourtant, l’appareil de Valve est au top. Et selon une récente interview, il ne faut vraiment pas s’attendre à ce que le Steam Deck 2 arrive de sitôt.

Steam Deck 2 ne sortira pas dans les prochaines années

Le marché d’aujourd’hui est axé sur les performances et les mises à niveau. Et dans de nombreux tests, en particulier dans les titres AAA modernes, le Steam Deck a connu des difficultés. De plus, ce n’est pas comme si Valve ne serait pas en mesure de trouver le matériel approprié pour un nouvel appareil. Nous avons déjà vu à quel point l’AMD 780M est bon. Ce pourrait être un excellent APU pour le prochain appareil portable.

Cependant, selon Lawrence Yang et Pierre-Loup Griffais de Valve, un Steam Deck plus puissant ne devrait pas arriver dans quelques années. Le concepteur de Valve, Yang, admet que le succès de l’appareil actuel « nous a rendus encore plus enthousiastes à l’idée d’examiner de près ce qui peut être amélioré ».

Mais Yang est certain qu’il n’y a aucune chance que le Steam Deck existant se sente obsolète pendant des années. Au moins en termes de performances, l’appareil portable Valve actuel va dominer le marché. Yang a par ailleurs déclaré, « un véritable Deck de nouvelle génération avec une augmentation significative de la puissance ne le serait pas avant quelques années. »

Que pouvez-vous attendre de l’appareil de nouvelle génération

Selon ce que Yang a déclaré dans l’interview, Steam Deck 2 se concentrera sur la fourniture d’une mise à niveau significative. Autrement dit, Valve ne veut pas apporter un tout nouvel appareil qui offrira simplement des améliorations de performances minimales. Et cette déclaration est à peu près conforme à ce que nous avons entendu à la fin de l’année dernière.

La prochaine génération de Steam Deck se concentrera probablement davantage sur les améliorations de la batterie et de l’écran. En d’autres termes, l’appareil de nouvelle génération ne se contentera pas de pousser plus de pixels sur l’écran. Il apportera une mise à niveau globale, le rendant bien meilleur que l’appareil existant.

Valve ne devrait pas non plus aller au-delà de l’APU personnalisé basé sur AMD Van Gogh en 2023. Même si AMD fait un effort dans sa catégorie APU, Valve attendra probablement le matériel de nouvelle génération approprié. Ainsi, il serait prudent de dire que les joueurs pourraient devoir attendre au moins 2026 pour mettre la main sur Steam Deck 2.

Ce que cela indique pour les concurrents

Compte tenu du fait que Valve n’a pas l’intention d’apporter prochainement un Steam Deck de nouvelle génération, les concurrents ont actuellement une grande fenêtre. Des entreprises telles qu’Ayaneo et Razer pourraient tirer parti d’un meilleur matériel et éventuellement offrir quelque chose de beaucoup plus puissant que l’ordinateur de poche de Valve.

Cependant, il va sans dire que les concurrents auront beaucoup de mal à attirer l’attention des gamers, même avec un appareil performant. Non seulement les alternatives actuelles sont moins raffinées, mais elles sont extrêmement chères que le Steam Deck. Ainsi, même si le marché voit de meilleures alternatives, de nombreux joueurs resteront probablement fidèles à leurs Decks.

Cela dit, ce n’est pas comme si les décisions de Valve étaient immuables. Lorsque les ventes chutent précipitamment, il peut sûrement être plus ouvert sur ses plans pour un appareil puissant. De plus, il peut y avoir une annonce soudaine de Steam Deck 2 lorsque certains des jeux clés deviennent vraiment injouables sur l’appareil de première génération. En attendant, nous sommes vraiment ravis de voir ce que les concurrents peuvent apporter à la table.