La fuite d’images en direct du Motorola Razr 2023 montre un design coloré

Nous avons déjà vu les rendus divulgués du Motorola Razr 2023. Depuis lors, les fans d’OG Razr V3 ont patiemment attendu le prochain appareil pliable. Bien, un pronostiqueur a réussi à obtenir une image en direct du téléphone. Et comme vous l’avez peut-être deviné, cela apporte encore plus de bonnes nouvelles pour les fans d’OG V3.

La photo présumée du Motorola Razr 2023 montre l’appareil dans sa couleur rose vif. Oui, vous pouvez l’appeler saumon ou magenta. Mais ce n’est pas le sujet. Le principal point fort est que l’image divulguée par le téléphone rappelle des souvenirs de 2005. Il ressemble assez au téléphone OG V3 qui est venu en couleur magenta.

Motorola Razr 2023 s’écarte du coloris habituel

Si la fuite est valide, le coloris rose du Motorola Razr 2023 s’écartera de la couleur noire terne du Razr actuel. En fait, l’image divulguée montre que le téléphone émettra une ambiance bicolore lorsque vous n’utilisez pas l’écran de couverture. Et honnêtement, ça a l’air assez incroyable. Il ne manque pas de donner l’ambiance OG V3.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

De plus, il semble que Motorola ait opté pour le coloris rose. Ce n’est pas seulement la couverture arrière qui est d’une couleur excitante. Les boutons sur le côté sont également roses. Et cette fuite nous fait nous demander si Motorola proposera des coloris plus vibrants pour le Razr 2023. Ce sera très probablement le cas.

Cela dit, le Motorola Razr 2023 devrait être livré avec un grand écran de couverture. Et selon la dernière fuite de rendu, l’écran de couverture pourrait être tout le panneau extérieur. De plus, le téléphone devrait être lancé le 1er juin 2023. Et ce n’est pas loin d’ici. Mais nous aimerons sûrement voir plus de fuites sur l’appareil entre-temps.