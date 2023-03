L’histoire de la secte catholique qui achète les données de Grindr pour persécuter les prêtres homosexuels

Selon une enquête du Washington Post, l’organisation des laïcs catholiques a dépensé 4 millions de dollars pour traquer les prêtres. L’affaire expose une nouvelle frontière de la surveillance qui utilise des données sexuelles pour punir.

La discrimination, les lois sur la vie privée inexistantes, la vente de données personnelles, sont les conditions d’existence d’une chasse aux sorcières 2.0. Ça se passe à Denver, une organisation catholique à but non lucratif investit 4 millions de dollars pour acquérir des informations, de 2018 à 2021 passe au crible Grindr, Growlr, Scruff, Jack’da, OkCupid à la recherche de prêtres homosexuels. Dans les rangs du groupe, Catholic Laity and Clergy for Renewal, se trouvent une poignée de philanthropes, Mark Bauman, John Martin et Tim Reichert. Le Washington Post a récupéré des enregistrements des réunions à huis clos de l’organisation et a compilé des documents et des archives publics.

Ils ont réussi à mettre en place une surveillance armée en croisant appareils, lieux et prestataires. Les applications de rencontres utilisent la géolocalisation en temps réel pour afficher les correspondances potentielles à proximité. Une distance maximale peut être entrée comme filtre dans la recherche. C’est là que le groupe de chasse catholique entre en jeu. Ils ont acheté des pièces d’identité, des services Internet, cartographié leurs déplacements, puis se sont concentrés sur les profils qui se connectaient à un bâtiment ecclésiastique, un presbytère ou un séminaire, croisant les informations publiques avec les données extraites des applications de rencontres. Comme l’a écrit un membre du groupe sur le site Internet First Things, la persécution des prêtres homosexuels est une manière « d’aimer l’Église et d’aider l’Église à être sainte, avec tous les outils qui pourraient être fournis ».

L’histoire de Jeffrey Burrill

L’affaire des laïcs catholiques et du clergé pour le renouveau expose la nouvelle frontière de la surveillance, composée de citoyens qui peuvent acheter des informations privées. Aucune législation ne l’interdit, ce qui a permis à une organisation catholique d’initier une persécution. Comme indiqué dans les documents recueillis, les données ont donné le « pouvoir à l’Église de mener à bien sa mission » en fournissant aux évêques des « ressources factuelles » pour identifier les points faibles du circuit des prêtres.

Ce n’est pas la première fois. En 2021, un prêtre, Jeffrey Burrill, était surveillé par une organisation restée anonyme. La méthode utilisée est la même, grâce aux informations de Grindr, Burril a été suivi étape par étape. Selon les données recueillies, il fréquentait un bar gay depuis un certain temps. L’information a fui et après une sortie forcée, Burrill a démissionné. Comme l’explique le Post, l’organisation anonyme en question semble être les laïcs catholiques. Le précédent révèle donc une organisation structurée qui mène depuis des années une persécution en série contre les homosexuels proches de l’Église.

Comment fonctionne le laïcat catholique

L’organisation à but non lucratif a été créée pour « soutenir l’engagement du clergé catholique romain à vivre les enseignements de l’Église », comme indiqué dans sa déclaration de revenus de 2019. Son objectif est de « travailler systématiquement avec les évêques, les prêtres, les religieux et les séminaristes pour fournir évêques avec des ressources factuelles qui leur permettent de juger et de défendre efficacement des pratiques de formation de qualité. »

Selon l’enquête du Washington Post, à la barre se trouve John Martin, cofondateur de Catholic Laity, mais aussi l’un des plus grands producteurs de gaz naturel de l’ouest des États-Unis, McMurry Oil Co, qui milite contre l’avortement, pauvreté et finance des centres d’éducation religieuse. A ses côtés se trouve Tim Reichert, fondateur du cabinet de conseil Economics Partners, qui s’est présenté sans succès au Congrès l’an dernier pour l’aile républicaine. Enfin, Mark Bauman, un ancien dirigeant d’une société de divertissement qui est maintenant président du conseil d’administration de Christ in the City, une organisation pour former des missionnaires.

La réponse de Grindr

Le porte-parole de Grindr, Patrick Lenihan, n’a pas bien réagi. « Nous sommes enragés par les actions de ces miliciens anti-LGBTQ. Grindr a continué à pousser l’industrie en gardant les acteurs dangereux hors de l’écosystème publicitaire, en particulier pour la communauté LGBTQ. Tout ce que fait ce groupe, c’est blesser les gens. » Il a également expliqué que les laïcs catholiques n’avaient peut-être pas collecté de données sur les utilisateurs, du moins pas comme il le prétend, car des modifications ont été apportées en 2020 pour rendre l’application plus sécurisée.

Cependant, Grindr, comme la plupart des applications, collabore avec des agences spécialisées pour cibler les annonces et les publicités, il est donc possible que des pirates capables d’intercepter les informations conditionnées pour les services de vente se soient glissés dans la très longue chaîne des échanges de données. En tout état de cause, l’absence de cadre législatif pour protéger les informations des utilisateurs, notamment les informations à caractère sexuel, reste un vide à combler.

