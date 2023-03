Infinix All-Round FastCharge est officiel – 10 fois plus rapide que les iPhones !

La course pour fabriquer le smartphone à chargement le plus rapide n’a jamais été aussi compétitive. Nous voyons une nouvelle technologie de charge rapide à gauche et à droite. Et cette fois, Infinix a décidé de voler la vedette. Le fabricant de smartphones a lancé ses dernières avancées en matière de technologie de charge, l’Infinix All-Round FastCharge.

Alors, qu’est-ce que l’Infinix All-Round FastCharge ? Eh bien, il offre la possibilité de charger des téléphones à 260 W en mode filaire et à 110 W en mode sans fil. Pour vous donner une perspective, l’iPhone 14 Pro Max atteint 27 W en mode filaire. Et en sans fil, la vitesse maximale est de 15W.

Infinix All-Round FastCharge : charge complète en 7,5 minutes !

La nouvelle solution de charge d’Infinix peut faire passer les téléphones de 0 % à 100 % en moins de 8 minutes grâce au mode filaire. Plus important encore, vous pouvez faire passer la batterie du téléphone de 0% à 25% en une minute seulement via le fil. Cela indique que vous n’aurez peut-être jamais à vous soucier d’une batterie déchargée avec l’Infinix All-Round FastCharge.

Et le mode sans fil ? Eh bien, l’Infinix All-Round FastCharge affiche également des résultats impressionnants dans ce domaine. Sans fil, il peut obtenir des téléphones de 0 % à 100 % en seulement 16 minutes.

Pour vous donner une référence, le OnePlus 11 avec une charge filaire de 100 W prend 25 minutes. En revanche, le Xiaomi 13 Pro avec le chargeur filaire de 120 W prend 20 minutes pour se recharger complètement. Il est donc tout à fait évident qu’Infinix fait de grands progrès en termes de vitesse de charge.

Sans oublier, il y a neuf mois, Infinix a introduit 180W Thunder Charge. Et proposer une autre technologie de pointe en seulement neuf mois est certainement impressionnant.

Comment fonctionne la nouvelle charge filaire de 260 W

Le nouveau Infinix All-Round FastCharge s’appuie sur la même technologie que le 180W Thunder Charge. Infinix a mis à niveau la double batterie 8C en une seule batterie 12C pour atteindre de tels chiffres. La cellule a une conception de circuit à 4 pompes, qui peut identifier intelligemment les besoins en énergie.

Après avoir obtenu les exigences, l’Infinix All-Round FastCharge alloue intelligemment les pompes de charge requises. Cela donne finalement une impulsion majeure à la vitesse et à l’efficacité de charge.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Selon le communiqué de presse officiel d’Infinix, l’efficacité de charge de la nouvelle technologie est de 98,5 %. Mais ce qui est fascinant, c’est que la vitesse de charge ne dégrade pas considérablement la durée de vie de la batterie. D’après un test sur la batterie 4400 mAh, la batterie de test a pu conserver 90% de sa capacité initiale après 1000 cycles.

En ce qui concerne la brique de charge, Infinix All-Round FastCharge utilise une combinaison d’infrastructure de circuit AHB et de matériau GaN. Les principaux points forts de ce combo sont la haute densité, la petite taille et le contrôle de charge sûr.

En dehors de cela, le câble requis pour le All-Round FastCharge joue également un rôle essentiel. Infinix l’a développé pour transporter un courant allant jusqu’à 13A, ce qui peut assurer 260W de charge.

Technologie sans fil FastCharge polyvalente Infinix

Pour la charge sans fil de 110 W, Infinix s’est appuyé sur des petites bobines sensibles sur mesure. Les bobines ont des architectures différentes, c’est-à-dire qu’il y a moins de bobines. Mais tous sont plus larges que les bobines standard. Cette architecture réduit éventuellement la résistance interne et assure une température de charge appropriée.

Infinix propose également un chargeur sur mesure de 110 W avec une conception à double bobine. Il prend en charge la charge sans fil horizontale et verticale. Et la partie intéressante du chargeur est qu’il a un ventilateur sur la base, ce qui améliore la dissipation de la chaleur.

Autres caractéristiques de la technologie FastCharge polyvalente

En plus d’offrir des vitesses de charge sans fil et filaires supérieures, la norme possède de nombreuses autres fonctionnalités. Cela inclut la charge de dérivation, la charge inversée et la charge multiprotocole. La norme est également compatible avec d’autres protocoles, dont Power Delivery 3.0.

Alors, quand la technologie All-Round FastCharge sera-t-elle dans la nature ? Selon Infinix, la nouvelle technologie de charge fera ses débuts avec le prochain smartphone Infinix Note. Et ce téléphone est attendu cette année. Ainsi, vous pourrez bientôt voir la technologie de charge en action.