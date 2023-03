GPT-4 arrive sur les applications Microsoft 365 la semaine prochaine

L’intelligence artificielle va marquer l’agenda de Microsoft pour les prochaines années. Après les investissements d’un milliard de dollars dans OpenAI, l’intégration de GPT-4 dans le moteur de recherche Microsoft Bing et l’atterrissage de CoPilot dans Microsoft Dynamics, le moment est venu de faire le saut vers les applications Microsoft 365.

Même s’il est vrai que certaines applications telles que PowerPoint utilisaient déjà l’intelligence artificielle, par exemple, pour suggérer des conceptions pour les slides. Un autre exemple est l’intégration de Microsoft Editor dans Word, qui utilise également ces algorithmes pour comprendre le contexte et suggérer des corrections.

Microsoft 365 lancera GPT-4 avec prise en charge multimodale

Cela a été confirmé par Andreas Braun, CTO de Microsoft Allemagne et responsable de l’unité Données et intelligence artificielle. Bien que GPT-4 était déjà présent dans le navigateur, ce sera ici que nous verrons tout son potentiel grâce au support multimodal. Autrement dit, l’intelligence artificielle pourra générer des images et même des vidéos et des sons.

Nous présenterons le GPT-4 la semaine prochaine, avec lui nous aurons des modèles multimodaux qui offriront des possibilités complètement différentes ; par exemple, des vidéos.

Bien qu’Andreas Braun n’ait pas vraiment fait référence à un produit en particulier, on sait que le 16 mars Microsoft organisera un événement intitulé « Réinventer la productivité : l’avenir du travail avec l’IA ».

Satya Nadella, PDG de Microsoft, et Jared Spataro, vice-président de l’entreprise Modern Work and Business Applications participeront à cet événement. En effet, toutes les applications et tous les services Microsoft 365 relèvent du département Spataro.

Parmi les rumeurs d’intégrations possibles, il a été question d’une intégration avec Word pour améliorer l’écriture de l’utilisateur en fonction de différents modèles. De plus, nous aurons une sorte de CoPilot dans Outlook pour nous aider à répondre aux e-mails en tenant compte du contexte du fil de discussion.

Cependant, le support multimodal de GPT-4 peut aller plus loin dans les applications Microsoft 365. Par exemple, nous pourrions voir comment PowerPoint génère des vidéos ou des images que nous pouvons intégrer à nos présentations pour les rendre plus attrayantes.

