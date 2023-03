Epic Games Store se bat salement avec Steam : permet aux développeurs d’auto-publier des jeux

L’Epic Game Store a récemment confirmé que la fonctionnalité d’auto-édition sera mise en ligne le 9 mars. Cette fonctionnalité permettra aux développeurs de différents jeux de télécharger librement leurs propres jeux sur la boutique. C’est la toute première fois qu’Epic Game Shop proposera une telle fonctionnalité. Auparavant, la boutique ne pouvait accepter que les soumissions de jeux des développeurs invités.

Les étapes que les développeurs doivent suivre pour soumettre leurs jeux au magasin via le portail des développeurs Epic sont répertoriées dans le blog de l’entreprise. En termes simples, les créateurs doivent créer un compte Epic, payer des frais de 100 $ pour chaque jeu, soumettre le projet et attendre l’évaluation. Certains jeux qui incluent un contenu particulier, comme de la pornographie, des violations de droits d’auteur, des faux ou des virus, etc., seront rejetés par Epic.

L’Epic Games Store ne prend que 12% de la part des revenus du jeu. Par rapport à Steam, Epic est bien moins cher car Steam peut prendre jusqu’à 30 %. En réalité, les développeurs ont la possibilité d’utiliser des méthodes de paiement alternatives afin de conserver tous les bénéfices. Tant que les achats dans le jeu sont effectués à l’aide du système de paiement d’Epic, Epic renoncera aux frais de redevance pour les jeux. De plus, si un jeu est proposé sur d’autres marchés PC, il doit permettre le Cross-Play s’il propose un mode multijoueur en ligne (y compris Steam).

L’Epic Games Store ajoutera certainement plus de jeux à la suite de ce changement. Cela donnera également au magasin une plus grande chance de concurrencer Steam. La principale préoccupation est cependant de savoir si la plate-forme peut gérer l’énorme expansion de sa bibliothèque de jeux.

Epic Happy Plus One : jeu de stratégie gratuit Rise of Industry

Un nouvel événement « Hi Plus One » vient d’être créé par Epic. Chaque semaine, Epic proposera un jeu gratuitement. Le jeu gratuit de cette semaine est « Rise of Industry » et dure du 3 au 10 mars.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Pour obtenir le jeu : Cliquez ici pour entrer

Rise of Industry est un jeu de stratégie qui peut être joué en chinois. Il défie la prévoyance du joueur alors qu’il construit et améliore des lignes de production complexes tout en se concentrant sur les aspects les plus cruciaux de la production.

En tant qu’industriel du début du XXe siècle, le joueur doit maintenir la croissance de son empire, apporter des changements au climat des affaires changeant et faire face à des événements imprévus qui pourraient conduire à la richesse ou au désastre. Cela se voit dans l’intro du jeu.

Selon le site Web d’Epic Games, « Call of the Sea » serait distribué gratuitement la semaine prochaine. Ce jeu vidéo est un puzzle d’aventure. Du 10 mars au 17 mars, il n’y aura aucun frais pour le ramassage de ce jeu.

Le jeu gratuit de la semaine dernière était Duskers (un jeu d’exploration spatiale)

Quant à la semaine dernière, entre le 24 février et le 3 mars, la société a distribué gratuitement « Duskers », Duskers est un jeu d’exploration spatiale. Dans Duskers, vous pilotez un drone dans un vaisseau spatial abandonné, et ce que vous voyez est la façon dont chaque drone voit le monde. Les détecteurs de mouvement vous diront qu’il y a quelque chose là-bas, mais pas ce que c’est, et vous devrez trouver des moyens de survivre. Pour ceux en Chine, ce jeu n’est pas disponible en chinois pour le moment.

À propos des jeux épiques

Epic Games est une société américaine de jeux vidéo fondée en 1991 par Tim Sweeney. Le siège social de la société se trouve à Cary, en Caroline du Nord. Elle possède des bureaux supplémentaires dans plusieurs autres pays, dont le Canada, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et la Chine. La société est surtout connue pour avoir développé l’Unreal Engine. Il s’agit d’un moteur de jeu largement utilisé dans l’industrie du jeu vidéo. La société a également développé plusieurs franchises de jeux vidéo populaires, notamment Fortnite, Gears of War, etc.

Ces dernières années, il s’est de plus en plus impliqué sur le marché du jeu sur PC avec le lancement de sa boutique de jeux numériques, l’Epic Games Store. Le magasin a réussi à attirer les développeurs et les consommateurs. Il offre un modèle de partage des revenus plus favorable et des sorties de jeux exclusives.

Epic Games a également été impliqué dans une bataille juridique très médiatisée avec Apple concernant les frais de commission facturés par l’App Store d’Apple. Le procès a attiré l’attention de l’industrie technologique et pourrait avoir des implications importantes pour l’avenir des marchés d’applications mobiles.