Telegram apporte un nouveau mode d’économie d’énergie et plus de nouvelles fonctionnalités à son application iOS

Telegram a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Mode d’économie d’énergie pour ses utilisateurs Mac. Comme son nom l’indique, l’option désactive certaines animations afin que l’application consomme moins d’énergie. Désormais, cette même option est proposée aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad avec la dernière mise à jour de Telegram pour iOS.

Le mode d’économie d’énergie de Telegram arrive sur iOS

Comme décrit par Telegram dans un article de blog, le mode d’économie d’énergie économise non seulement la durée de vie de la batterie, mais améliore également les performances des applications sur les appareils plus anciens. Lorsque la fonctionnalité est activée, Telegram désactive également des éléments tels que la lecture automatique de vidéos, de GIF et d’autres effets d’interface.

Semblable à l’application Mac, les utilisateurs de Telegram sur iOS peuvent configurer le mode d’économie d’énergie pour qu’il s’allume automatiquement lorsque la batterie atteint un niveau de charge spécifique ; il existe également des options pour personnaliser les animations désactivées avec le mode d’économie d’énergie. Le nouveau mode se trouve dans le menu Économie d’énergie dans les paramètres de l’application Telegram.

Les superbes animations et les effets légers de Telegram sont optimisés pour donner à n’importe quel téléphone une sensation de puissance, mais peuvent désormais être désactivés pour prolonger la durée de vie de la batterie et améliorer les performances sur les appareils plus anciens. Le mode d’économie d’énergie peut être configuré pour s’activer automatiquement lorsque votre batterie atteint un certain pourcentage – avec des bascules individuelles qui vous permettent de désactiver des effets spécifiques.

Mais ce n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité fournie avec la mise à jour Telegram pour iOS. L’application permet désormais aux utilisateurs de définir une vitesse de lecture spécifique pour les audios et les vidéos. Appuyez simplement sur le bouton de vitesse de lecture et maintenez-le enfoncé pour choisir une vitesse autre que celles par défaut.

De plus, Telegram ajoute des alertes de temps de lecture pour les petits groupes, des liens d’invitation à envoi automatique, une commande dynamique pour les packs d’stickers, une prise en charge améliorée des dossiers sur iOS et de nouveaux emoji animés pour les abonnés Telegram Premium. Plus tôt cette année, Telegram a lancé une autre nouvelle fonctionnalité exclusive aux abonnés Premium qui permet aux utilisateurs de traduire des discussions entières directement à partir de la conversation.

Telegram est gratuit et disponible sur l’App Store. L’application nécessite un iPhone ou un iPad exécutant iOS 11 ou une version ultérieure.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :