Après un long moment! Microsoft a fait du bien avec MS Word

Enfin, Microsoft fait quelque chose de bien avec Microsoft Office. La société ajoute le raccourci clavier aux touches de raccourci MS Word. Je pense que c’est un ajout attendu depuis longtemps, et j’aimerais mettre la main dessus avant que quiconque ne le fasse. Pour être concis, cela vous permettra de coller quelque chose en texte brut.

De plus, il supprimera simplement tous les styles de formatage sur un certain texte. Appuyez sur Ctrl + Maj + V comme touche de raccourci. À partir de maintenant, la fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs Mac et PC utilisant la version bêta de Word.

Ctrl + Maj + V supprimera le formatage et collera le texte brut :

Si vous vous en souvenez, vous pouvez effectuer des opérations similaires à l’aide du ruban contextuel. Cette fonctionnalité était là il y a longtemps, mais nous étions privés d’une touche de raccourci. Le ruban vous permet également de faire correspondre la mise en forme du document ; utilisez-le comme texte brut ou conservez la mise en forme d’origine.

Personnellement, j’aime cette fonction de raccourci car je n’ai pas à attendre que le ruban contextuel apparaisse. Vous avez votre opinion, et vous ne l’aimerez peut-être pas. La disposition du clavier ISO peut vous dérouter, mais tout va bien lorsque vous connaissez l’emplacement de la touche Maj.

Les claviers de disposition ANSI sont relativement bons, car Ctrl + Maj + V est facile à appuyer. Je dois avouer que c’est un ajout incroyable, et de plus en plus utiliseront sûrement cette fonctionnalité si elle est disponible prête à l’emploi. Microsoft utilisera son programme PowerToys pour rendre cette fonctionnalité disponible à l’échelle du système.

La société utilise toujours ce programme pour faire connaître des fonctionnalités astucieuses à Windows. Si vous êtes un utilisateur Mac, vous pouvez utiliser l’application Pure Paste pour utiliser la copie xerox de cette fonctionnalité. Les utilisateurs de Mac devront utiliser la touche de raccourci Commande + V pour coller le texte en texte brut. Cependant, pour que le formatage reste inchangé, ils devront faire un effort supplémentaire même avec les touches de raccourci MS Word.