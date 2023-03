Une nouvelle industrie du doublage se développe alors que YouTube introduit plusieurs pistes audio pour les vidéos

Tourné vers l’avenir : YouTube teste depuis un certain temps la possibilité de publier des vidéos avec plusieurs pistes audio. Cependant, YouTubers et d’autres entreprises utilisent déjà des méthodes alternatives pour atteindre un public international. Alors que YouTube étend la fonctionnalité, une industrie du doublage de plusieurs millions de dollars a émergé.

Des milliers de créateurs YouTube ont récemment obtenu la possibilité d’ajouter plusieurs pistes audio à leurs vidéos à mesure que le service étend les tests de la fonctionnalité. L’ajout de pistes doublées dans différentes langues devrait aider les créateurs de contenu à atteindre un public mondial plus large.

Sur les vidéos avec plusieurs pistes audio, les téléspectateurs peuvent cliquer sur l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit pour sélectionner leur audio préféré, comme pour sélectionner les langues de sous-titres. L’audio par défaut correspondra à la langue définie d’un spectateur lorsqu’il sera disponible. De plus, YouTube fournira des titres et des descriptions de vidéos traduits.

YouTube a commencé à tester la fonctionnalité en 2021. À la fin de l’année dernière, la société a étendu le doublage audio à l’Inde, en commençant par des vidéos de soins de santé visibles en anglais, hindi, marathi et punjabi. MrBeast, l’un des créateurs les plus performants de YouTube, a aidé le processus de test de l’entreprise. Le créateur de contenu publie des vidéos doublées en 11 langues avec l’aide d’une société de doublage externe spécialisée dans les vidéos YouTube.

La plupart des YouTubers ne peuvent pas se permettre les services des entreprises traditionnelles de doublage de télévision et de films à gros budget. Ainsi, des startups ont émergé qui ciblent spécifiquement les influenceurs des médias sociaux souhaitant étendre leur portée au-delà de leur langue maternelle. Par exemple, Unilingo double des vidéos pour des créateurs, notamment MrBeast, Dude Perfect, PewDiePie et Jibilee.

Unilingo aide les chaînes à gagner des millions de téléspectateurs supplémentaires à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique latine et le Moyen-Orient. Dans une interview avec Rest of the World, Farbod Mansorian d’Unilingo a estimé que la société avait aidé les créateurs à gagner 10 millions de dollars supplémentaires.

Tous les créateurs de contenu n’ont pas eu accès à la nouvelle fonctionnalité multipiste de YouTube en raison d’un déploiement lent. Certains utilisateurs se sont associés à des fournisseurs de traduction pour doubler et télécharger des vidéos distinctes ou créer des chaînes indépendantes pour chaque langue. Même après que les YouTubers aient accès à la nouvelle fonctionnalité, ils pourraient continuer l’ancienne stratégie car elle peut augmenter les revenus publicitaires et rendre les vidéos plus faciles à trouver pour différentes communautés.

Les doublages non officiels sont un autre facteur à considérer, avec des avantages et des inconvénients. Bien qu’ils puissent enfreindre les droits d’auteur des créateurs lorsqu’ils tirent des revenus publicitaires ou des parrainages, ils peuvent propulser la demande de doublage officiel.

