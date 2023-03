PSA : Il n’y a pas que vous, Instagram est actuellement en panne pour les utilisateurs du monde entier

Si vous rencontrez des problèmes lorsque vous essayez d’utiliser Instagram mercredi soir, vous n’êtes pas seul. Instagram fait actuellement face à des pannes et est en panne pour les utilisateurs du monde entier. Voici ce que nous savons maintenant sur le problème affectant les utilisateurs d’Instagram.

La panne a empêché Instagram de charger du contenu tel que les publications du flux et des histoires. Les utilisateurs ont vu des messages tels que « Impossible d’actualiser le flux » et « Impossible de charger les publications ». D’autres utilisateurs voient des messages indiquant que leurs appareils ne sont pas connectés à Internet lors de l’ouverture d’Instagram, même s’ils sont connectés.

Selon DownDetector, les premiers rapports de pannes affectant Instagram se sont produits vers 20h30 HE. Sur Twitter, de nombreux utilisateurs se plaignent également du fait qu’Instagram ne fonctionne pas actuellement. Il y a même un hashtag #InstagramDown c’est dans les tendances dans certaines régions du monde.

Fait intéressant, d’autres utilisateurs ont pu accéder à Instagram comme d’habitude malgré les messages d’erreur. Le mois dernier, Instagram a également été touché par une autre panne majeure qui a empêché les utilisateurs de créer de nouvelles publications ou histoires.

Instagram n’a pas encore confirmé la panne. Nous mettrons à jour cet article une fois que la plate-forme détaillera les problèmes ou que la panne sera résolue.



