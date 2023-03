Ivory permet désormais aux utilisateurs de créer un compte Mastodon directement depuis l’application

Ivory est un nouveau client pour le réseau social décentralisé Mastodon, qui a récemment attiré beaucoup d’attention au milieu des derniers changements annoncés par Twitter. L’application, qui a été développée par Tapbots (la même société derrière Tweetbot), a maintenant été mise à jour avec une expérience d’intégration plus simple et plus intuitive pour les nouveaux utilisateurs.

Ivory obtient la possibilité de créer un nouveau compte Mastodon

Avec la version 1.3, les nouveaux utilisateurs peuvent enfin créer un compte sur Mastodon directement depuis l’application. Cela rend l’ensemble du processus beaucoup plus rationalisé, d’autant plus que Mastodon peut sembler compliqué aux personnes peu familières avec l’idée d’un réseau social décentralisé.

Maintenant, quand quelqu’un ouvre Ivory pour la première fois, cette personne sera guidée par l’application pour créer un compte Mastodon si elle n’en a pas déjà un. Selon les développeurs, d’autres améliorations ont été apportées pour rendre le processus d’intégration plus intuitif.

En plus de ces améliorations, Ivory 1.3 ajoute également la possibilité de permettre aux utilisateurs de supprimer un compte d’une instance lors de sa suppression d’Ivory. Un tas de bugs ont également été corrigés avec cette mise à jour, ce qui devrait rendre l’application plus stable.

Ivory a été créé à la suite de la fin de Tweetbot, qui a été interrompu après que Twitter a annoncé que les développeurs ne pouvaient plus créer de clients tiers pour le réseau social à l’aide de son API officielle. Ceux qui étaient déjà utilisateurs de Tweetbot se sentiront assez familiers avec Ivory, qui a gardé tous les mêmes fondamentaux que l’application précédente.

Avec sa mise à jour précédente, Ivory a ajouté des options pour modifier les publications, signaler les utilisateurs, prendre en charge la traduction, etc. L’application a également obtenu une option pour les abonnés de Tweetbot pour transférer leur abonnement restant vers Ivory.

Ivory est disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad. L’application nécessite un abonnement de 0,199 $ par mois ou 14,99 $ par an, mais vous pouvez la télécharger gratuitement pour une démonstration.

