WhatsApp travaille sur la nouvelle fonctionnalité Expiring Groups pour des occasions spécifiques

WhatsApp a récemment ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités à sa plate-forme, et bientôt les utilisateurs auront une nouvelle option pour gérer les groupes. Plus précisément, la plate-forme de messagerie populaire a testé une nouvelle fonctionnalité Expiring Group. Comme son nom l’indique, la nouvelle option rappellera à l’utilisateur de supprimer un groupe après un certain temps.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 35 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Voici comment fonctionne la fonctionnalité Expiring Groups de WhatsApp

Imaginez que vous deviez créer une discussion de groupe pour un événement spécifique, comme organiser une fête d’anniversaire ou inviter vos amis à dîner. Après l’événement, le groupe peut devenir inutile, mais il y restera jusqu’à ce que le propriétaire du groupe le supprime ou que tous les membres partent.

Avec Expiring Groups, l’utilisateur qui a créé le groupe peut définir un délai pour le supprimer. À l’heure actuelle, la version bêta de WhatsApp pour iPhone propose des options pour faire expirer les groupes après un jour, une semaine ou après une date personnalisée. Passé ce délai, WhatsApp invitera l’utilisateur à supprimer le groupe, ce qui indique que cela ne se fera pas automatiquement.

Comme indiqué par WABetaInfo, la fonctionnalité est actuellement en cours de développement et sera publiée pour tout le monde dans une future mise à jour de l’application. Même avec la dernière version bêta de WhatsApp, les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de voir la nouvelle option Expiring Groups pour le moment.

En plus des groupes expirants, WhatsApp a également testé une nouvelle option permettant aux utilisateurs de modifier les messages envoyés, similaire à Telegram et iMessage. Dans le même temps, la plate-forme appartenant à Meta travaille sur une nouvelle fonctionnalité de newsletter qui permettra aux créateurs de diffuser des messages à un grand nombre d’utilisateurs. La fonctionnalité devrait fonctionner de la même manière que les chaînes de Telegram.

En savoir plus sur Whatsapp

Plus tôt cette année, WhatsApp a publié une mise à jour pour son application iOS qui ajoute la prise en charge de l’image dans l’image pour les appels vidéo. Ainsi, les utilisateurs peuvent ouvrir une autre application sans interrompre l’appel. Plus récemment, l’application iPhone a permis aux utilisateurs de créer leurs propres stickers à l’aide de leurs photos.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone exécutant iOS 12 ou une version ultérieure.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :