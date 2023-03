Apple lance une nouvelle couleur jaune pour iPhone 14 et iPhone 14 Plus

Apple a annoncé aujourd’hui un nouveau coloris jaune pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Cela représente le rafraîchissement habituel des couleurs de printemps pour la gamme iPhone. Aucune nouvelle couleur n’a été annoncée pour la série iPhone 14 Pro haut de gamme.

La finition jaune sera disponible à la commande à partir de ce vendredi, les premières unités arrivant aux clients le 14 mars. Apple a également actualisé sa gamme d’accessoires aujourd’hui, afin que vous puissiez compléter le nouvel iPhone jaune avec un nouvel étui pour iPhone sur le thème du printemps.

Comme vous vous en doutez, l’iPhone 14 jaune présente des côtés en aluminium jaune et un dos en verre jaune. Le jaune rejoint les options de gamme de couleurs existantes de minuit, starlight PRODUCT (RED), bleu et violet.

Mis à part la couleur jaune, le téléphone est par ailleurs inchangé.

Pour rappel, l’iPhone 14 arbore un écran OLED de 6,1 pouces et le 14 Plus est plus grand à 6,7 pouces. Les téléphones sont alimentés par la puce A15, introduite pour la première fois dans l’iPhone 13 Pro. Les nouvelles fonctionnalités comprenaient la super stabilisation « Action mode » pour l’enregistrement vidéo et l’ajout du mode cinématique à effet faux bokeh pour la vidéo.

L’iPhone 14 dispose également d’un SOS d’urgence via satellite, qui permet aux propriétaires de contacter les services d’urgence même s’ils sont éloignés de la couverture mobile et Wi-Fi normale. Le SOS d’urgence par satellite est actuellement gratuit pendant deux ans ; Apple n’a pas annoncé de prix.

Le SOS d’urgence par satellite est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande. Parallèlement à l’annonce jaune de l’iPhone 14, Apple a annoncé que les fonctionnalités de connectivité par satellite seraient lancées en Autriche, en Belgique, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal plus tard en mars.

