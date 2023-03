La fonction SOS d’urgence via satellite de l’iPhone 14 s’étend à six nouveaux pays ce mois-ci

La fonctionnalité SOS d’urgence via satellite d’Apple devrait s’étendre à six nouveaux pays plus tard ce mois-ci. Cette expansion fait suite au lancement initial d’Apple aux États-Unis et au Canada, et à sa première expansion au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Irlande.

Aux côtés de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus jaunes aujourd’hui, Apple a révélé que le SOS d’urgence par satellite et Find My via satellite arriveront dans les pays suivants plus tard ce mois-ci :

L’Autriche

Belgique

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

le Portugal

Le SOS d’urgence par satellite permet d’envoyer des messages aux services d’urgence en dehors de la couverture mobile ou Wi-Fi. Une fois votre iPhone connecté à un satellite, vous pouvez joindre les services d’urgence quelle que soit la couverture mobile et Wi-Fi. La connectivité par satellite peut également être utilisée pour partager votre position avec vos amis et votre famille via Find My.

Étant donné qu’il faut un certain temps pour établir une connexion avec les satellites, l’iPhone posera aux utilisateurs quelques questions préchargées pendant que l’appareil recherche un signal.

Apple a créé un algorithme de compression qui rend les messages texte trois fois plus petits pour rendre la communication plus rapide, car la bande passante est faible par rapport aux réseaux mobiles. La connectivité satellite est également intégrée par défaut à Crash Detection.

La fonctionnalité a déjà été saluée à plusieurs reprises par les premiers intervenants et les équipes de secours. Nous avons vu la fonctionnalité entrer en action pour aider les gens à communiquer avec les premiers intervenants dans des situations difficiles à plusieurs reprises :

