Le SoC Snapdragon 8 Gen 3 pourrait avoir des vitesses de fréquence plus élevées que l’A17 Bionic d’Apple

En un mot: le Snapdragon 8 Gen 2 est une amélioration majeure par rapport à son prédécesseur tant en termes de performances que d’efficacité, et la tendance devrait se poursuivre avec le Snapdragon 8 Gen 3. La puce phare de Qualcomm pour 2023 serait livrée avec un Cortex -Core principal X4 qui devrait être beaucoup plus rapide que le Core du processeur Coretx-X3 trouvé dans le Snapdragon 8 Gen 2.

On pense que Qualcomm travaille sur le SoC Snapdragon 8 Gen 3, et une nouvelle fuite a apparemment révélé certains de ses détails clés. Selon le pronostiqueur RGcloudSle Snapdragon 8 Gen 3 aura une configuration de cœur de processeur 1 + 4 + 3 comme la puce Gen 2, ce qui contraste directement avec les rumeurs précédentes selon lesquelles Qualcomm passerait à une configuration 1 + 5 + 2 pour son produit phare de nouvelle génération. SoC.

Le pronostiqueur a par ailleurs affirmé que le Snapdragon 8 Gen 3 comporterait un Core principal Cortex-X4 cadencé jusqu’à 3,72 GHz, ce qui est environ 15% plus rapide que la fréquence de 3,2 GHz du Core Cortex-X3 dans le Snapdragon 8 Gen 2 standard. Il convient de noter, cependant, que la puce Gen 2 a également une déclinaison spécifique à Samsung avec une vitesse de fréquence CPU plus élevée jusqu’à 3,36 GHz et une fréquence GPU accrue jusqu’à 719 MHz.

Le pronostiqueur a également affirmé que le Snapdragon 8 Gen 3 aura des vitesses de fréquence CPU plus élevées que l’A17 Bionic d’Apple « sur papier ». Cependant, il reste à voir si cela se traduira par des performances plus rapides. Les processeurs de la série A d’Apple obtiennent généralement des scores beaucoup plus élevés sur les benchmarks synthétiques que les puces Snapdragon.

Sur Geekbench, par exemple, l’A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro a obtenu un score monocœur de 1 874 points et un score multicœur de 5 372 points. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 2 ne pouvait gérer que 1 483 points dans le test monocœur et 4 709 points dans le test multicœur.

Mais une fuite précédente suggérait que les choses pourraient changer avec la puce de nouvelle génération de Qualcomm. Selon les rumeurs, un exemplaire technique du Snapdragon 8 Gen 3 serait plus rapide que l’A16 Bionic, il sera donc intéressant de voir si Qualcomm sera en mesure de renverser la vapeur sur Cupertino avec le lancement de son produit phare de nouvelle génération plus tard cette année.



