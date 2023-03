Apple lance une nouvelle option de couleur pour iPhone 14 / Plus

En septembre de l’année dernière, Apple a officiellement lancé la série iPhone 14. Cette série comprend quatre modèles, dont l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Au lancement, la série propose cinq options de couleur, dont le noir, le bleu, le violet, la lumière des étoiles et le rouge. Cependant, dans le but d’attirer plus d’acheteurs, Apple ajoute maintenant une nouvelle option de couleur.

Afin d’élargir les choix de couleurs de la série ce printemps, la société a dévoilé aujourd’hui la sortie d’une nouvelle palette de couleurs jaunes pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Les précommandes pour les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaunes débuteront le 10 mars (ce vendredi). Cependant, ils seront mis en vente le 14 mars. (mardi). Concernant la nouvelle option de couleur jaune, Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d’Apple, avait ceci à dire

« Les gens adorent l’iPhone et comptent sur lui pour faire avancer les choses au quotidien. Désormais, les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaunes sont la cerise sur le gâteau de cette gamme. Une conception légère, des fonctionnalités d’appareil photo et vidéo de qualité professionnelle, des fonctionnalités de sécurité révolutionnaires et de nouvelles fonctionnalités dans iOS 16 font de l’iPhone 14 le meilleur choix pour iPhone sur le marché pour chaque type de client.

Il existe actuellement six belles options de couleurs disponibles pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus.

Les analystes prédisent une baisse des ventes de la série iPhone 14

Dans une étude récente, TrendForce prédit que les expéditions de la série iPhone 14 d’Apple chuteraient à 78,1 millions d’appareils en 2022. Foxconn serait depuis longtemps le seul assembleur de la série Pro, selon TrendForce. Apple avait initialement l’intention de trouver d’autres sociétés pour entrer dans les rangs de la production et de l’assemblage. Cependant, en raison de la gestion des risques, il a fait peu de progrès. Le rapport affirme que Luxshare Precision devrait désormais faire partie de la chaîne d’approvisionnement de fabrication de l’iPhone 15 Pro Max en raison des effets de l’épidémie sur le taux d’utilisation de Foxconn.

Actuellement, la fabrication d’iPhone est toujours en Chine, tandis que l’usine vietnamienne se concentre principalement sur les accessoires Apple. Le Vietnam n’abrite actuellement aucune production d’iPhone. Selon le rapport, les entreprises vietnamiennes prévoient également de commencer la production au milieu de 2023. Cela s’ajoutera à la capacité de production indienne actuelle, qui doublera cette année. La part de la production d’Apple en Inde et au Vietnam passera à 30 à 35 % de la capacité de production globale au cours des prochaines années.

Selon TrendForce, les ventes d’iPhone d’Apple chuteront à 47 millions d’appareils au premier trimestre 2023. En comparaison avec la même période l’an dernier, il y a eu une baisse de 22 %.

Quelle est la qualité de la puce A16 Bionic ?

Il y a eu des rapports qui soulignent quelques erreurs commises lors du développement du SoC A16 Bionic. En raison des erreurs, Apple a dû équiper les versions iPhone 14 Pro d’un processeur moins performant. Cela suggère qu’il y a un problème avec le personnel de la puce chez Apple. Le processeur A16 Bionic est utilisé dans les modèles Pro. Il aurait pu faire mieux même s’il s’agit actuellement de l’un des chipsets les plus puissants d’un téléphone mobile. Les repères indiquent une légère augmentation des performances de l’A16 Bionic d’une année sur l’autre. Les informations les plus récentes, cependant, indiquent qu’il aurait pu être bien meilleur que son prédécesseur.

Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de conflits internes entre les travailleurs de la fabrication de puces d’Apple. Apple avait initialement l’intention d’augmenter considérablement l’A16 Bionic. Les premiers prototypes, cependant, utilisaient une plus grande puissance que ce que l’entreprise avait prévu sur la base de simulations informatiques. La consommation d’énergie est tout simplement trop élevée pour Apple. Cela accélérera la décharge de la batterie et l’appareil chauffera également facilement.

En raison du moment tardif de cette découverte, l’A16 a dû améliorer les visuels de l’A15. Initialement, l’A16 était censé être l’appareil qui apportait le ray tracing au logiciel iPhone. Cela n’a pas pu se produire en raison de certains problèmes internes.