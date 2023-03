Sonos Era 100 & 300 : les nouvelles enceintes proposent enfin le Bluetooth

Sonos reste une marque à part entière. Beaucoup ne pouvaient pas comprendre l’absence inhabituellement longue de la norme radio Bluetooth populaire ou le manque de prise en charge d’Android. Néanmoins, le Sonos One, par exemple, est devenu un haut-parleur intelligent très réussi. Avec l’Era 100, il obtient maintenant un successeur plus moderne avec quelques améliorations utiles. Le nouveau Era 300, qui devrait remplacer le Sonos Play 3, est également passionnant. Le est conçu pour un son surround de haute qualité.

Sonos Era 100 : avec Bluetooth et USB-C

La nouveauté la plus frappante est le module Bluetooth 5.0 susmentionné, dont Sonos s’est passé par le passé et n’a été installé que dans les haut-parleurs alimentés par batterie de la série Move ou Roam. Le fabricant, en revanche, se passe d’un port Ethernet standard, mais la lecture audio via AirPlay 2 et Wi-Fi (désormais Wi-Fi 6) est restée. Un port USB-C pour la transmission de musique filaire vers le haut-parleur est nouveau. Des adaptateurs appropriés pour Ethernet, mais aussi line-in sont prévus ici. Ce dernier permet de connecter des platines directement à un Era 100 par exemple. Une excellente idée.

L’Era 100 permet de brancher une platine vinyle. (Photo : Sonos)

Par rapport au Sonos One, il y a cette fois deux tweeters qui promettent un son stéréo à part entière. L’Era 100 n’est pas conçu pour le son surround, ce qui indique : Dolby Atmos et l’audio spatial ne sont pas un problème ici. Mais : Vous pouvez utiliser deux Era 100 comme haut-parleurs arrière, tandis qu’une barre de son est utilisée à l’avant. Cela crée un son surround. Alternativement, vous pouvez créer un son stéréo remplissant la pièce avec une paire.

Autre nouveauté du Sonos Era 100 (et Era 300), le soi-disant réglage Trueplay. Le calibrage de la box en chambre fonctionne désormais aussi avec les smartphones Android. Les microphones intégrés au haut-parleur déterminent le son optimal dans la pièce. Le réglage se fait directement dans l’application Sonos.

Le Sonos Era 100 ressemble beaucoup au Sonos One. (Photo : Sonos)

Sonos Era 300 : son surround immersif

Selon Sonos, le design accrocheur de l’Era 300 se traduit par un son nettement amélioré par rapport aux enceintes précédentes. Le haut-parleur peut émettre des tonalités vers l’avant, vers l’arrière et vers le haut. Six chauffeurs s’en chargent. Dolby Atmos et Spatial Audio sont de la partie. Sonos promet une expérience particulièrement immersive avec un son surround multicanal avec deux appareils Era 300 couplés comme canaux arrière pour des barres de son telles que Sonos Arc ou Sonos Beam (Gen 2).

La forme idiosyncrasique est frappante. (Photo : Sonos)

Sinon, le Sonos Era 300 adopte toutes les fonctionnalités pertinentes de l’Era 100, c’est-à-dire Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, AirPlay 2, USB-C et un étalonnage étendu et indépendant lors de la configuration.

Les deux nouveaux haut-parleurs Era bénéficient également d’un contrôle vocal. Nous parlons ici d’Alexa, ainsi que de l’assistant de contrôle vocal de Sonos. Il fonctionne également localement sans connexion Internet.

Plus de durabilité et de protection

Non seulement tendance, mais vraiment utile : Sonos promet plus de durabilité, d’efficacité énergétique et la possibilité de pouvoir réparer plus facilement les deux enceintes.

Les microphones peuvent être désactivés temporairement ou définitivement. (Photo : Sonos)

Des vis au lieu de colle permettent aux professionnels de démonter plus facilement les haut-parleurs et de remplacer les composants défectueux. On dit aussi que les appareils nécessitent moins de 2 watts en mode économie d’énergie. Un nouveau mode veille offre encore plus de potentiel d’économies. Les boîtiers des haut-parleurs sont en plastique recyclé (PCR). Sonos parle également d’emballages en papier produit de manière durable.

Haut-parleurs de haute qualité à un prix premium

J’aime particulièrement l’Era 300, tant techniquement que visuellement. Mais l’Era 100, comme le Sonos One, devrait aussi trouver ses fans. Mais cette fois, ils doivent investir un peu plus : A partir du 28 mars 2023, l’Era 100 sera disponible à 279 euros (PVC), l’Era 300 est à 499 euros (PVC). Ce sont des prix fiers.

En tant que propriétaire de divers haut-parleurs Echo, je suis toujours surpris que Sonos n’intègre que maintenant Bluetooth et ait précédemment exclu les utilisateurs d’Android. Par quoi : Le fabricant omet même l’assistant Google dans les deux modèles Era et se passe du streaming Chromecast. Sonos continuera donc à être particulièrement attractif pour les utilisateurs d’Apple à l’avenir.

