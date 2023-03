Voici pourquoi Oppo Reno8 T 5G est le meilleur téléphone de milieu de gamme actuel

Le marché du milieu de gamme ne voit jamais la demande baisser, même lorsqu’il existe de grands téléphones phares, comme le Galaxy S23 Ultra. Et cette demande croissante a poussé les marques à repousser les limites des appareils de milieu de gamme. L’un des meilleurs exemples serait l’Oppo Reno8 T 5G.

Au fil des ans, la série Reno d’Oppo a connu de nombreuses améliorations. Qu’il s’agisse de simples téléphones économiques ou d’appareils polyvalents, Oppo les a tous proposés dans cette série. Pour voir comment la gamme pouvait être poussée sans augmenter les prix, Oppo était occupé à améliorer le Reno8 T 5G. Et les résultats ont payé.

Design accrocheur d’Oppo Reno8 T 5G

Même si le Reno8 T 5G est un téléphone de milieu de gamme, ses perspectives racontent une histoire différente. Le téléphone est livré avec un écran incurvé 3D, qui présente une courbe de 56 degrés avec un arc de 1,9 mm. Cette courbure donne non seulement à l’appareil un aspect haut de gamme, mais assure également une prise en main confortable.

Mais ce n’est pas seulement l’arrière du Reno8 T 5G qui a l’air bien. Le front a une approche similaire. L’écran AMOLED fourni avec le téléphone présente un rapport écran/corps de 93 %. Il comporte des lunettes de 1,57 mm sur le côté, tandis que le menton inférieur ne mesure que 2,3 mm. En d’autres termes, il offre une expérience d’écran presque bord à bord.

Durabilité au niveau max

Oppo a intégré de nombreuses optimisations d’affichage pour améliorer la durabilité de l’écran. Par exemple, vous avez le verre de protection DT -Star2 sur le Reno8 T 5G. Au cœur, il s’agit d’un matériau de verre secondaire qui assure une meilleure résistance aux éclats et aux dommages causés au verre de l’écran.

En fait, Oppo a fait passer le Reno8 T 5G par 23 tests de qualité dans différentes catégories. Ainsi, ce n’est pas seulement l’écran qui est durable. Au lieu de cela, vous pouvez vous attendre à ce que le téléphone global dure longtemps.

Images cristallines avec l’appareil photo 108MP

Une partie où la plupart des mid-rangers sont en retard concerne les performances de la caméra. Eh bien, la bonne nouvelle est que l’Oppo Reno8 T 5G est livré avec un appareil photo Portrait 108MP très performant. Avec l’appareil photo de profondeur 2MP, cet appareil photo principal vous permettra de prendre des portraits stellaires.

De plus, vous avez une lentille de microscope 2MP à l’arrière. Il apporte un zoom 40x, vous permettant de prendre des photos d’objets beaucoup plus proches. Oppo n’a même pas reculé sur la caméra frontale du Reno8 T 5G. L’avant est livré avec un jeu de tir selfie 32MP qui peut offrir des images haute résolution.

Le Reno8 T 5G dispose également de nombreuses astuces de traitement d’image. Par exemple, vous pouvez facilement accéder à des fonctionnalités professionnelles d’édition et de recadrage. Avec ceux-ci, vous pouvez faire en sorte que les prises de vue ressemblent exactement à ce que vous voulez qu’elles soient. Les fonctionnalités d’édition vous permettent même de mettre en évidence des parties importantes de l’image.

Et la photographie de nuit ? Le Reno8 T 5G ne décevra pas non plus à cet égard. Le capteur 108MP est doté de la technologie de binning NonaPixel Plus. Cette technologie combine neuf pixels en un, ce qui donne une taille de 1,92 μm pour chacun. En conséquence, le capteur est plus capable d’absorber la lumière.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





D’autres fonctionnalités d’amélioration de l’IA sont disponibles dans le système de caméra du téléphone. Avec ceux-ci, vous n’aurez pas besoin de retoucher vos photos pour les rendre prêtes pour les médias sociaux.

Reno8 T 5G entièrement chargé en moins d’une heure

La charge rapide est une caractéristique essentielle pour beaucoup de nos jours. Heureusement, Oppo l’a gardé à l’esprit pour le Reno8 T 5G. Le téléphone dispose d’une capacité de charge SuperVOOC de 67 W, vous permettant d’obtenir la batterie de 0 à 100 % en seulement 44 minutes.

Et ce n’est pas comme si la batterie était de petite taille. Le Reno8 T 5G contient une batterie de 4800 mAh, offrant des temps d’écran supérieurs. De plus, vous n’aurez pas à vous soucier des problèmes de sécurité lors du chargement du téléphone. Il est livré avec des couches de blindage supplémentaires qui garderont le téléphone et vous en sécurité pendant la session de charge.

Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de la batterie, Oppo a intégré un moteur exclusif de santé de la batterie. Il surveille les performances et s’assure que la santé de la batterie ne se dégrade pas rapidement.

En fait, selon Oppo, avec le Battery Health Engine, la durée de vie s’étend jusqu’à 1600 cycles de charge et de décharge. C’est le double de la norme de l’industrie, 800 cycles. En d’autres termes, vous pouvez vous attendre à ce que la batterie Reno8 T 5G dure environ quatre ans.

Performance supérieure pour l’argent

Oui, l’Oppo Reno8 T 5G ne remportera aucun benchmark. Mais il ne vous décevra pas en termes de performances au jour le jour. L’appareil dispose d’un Snapdragon 695 5G, qu’Oppo a associé à 8 Go de RAM. Grâce à une telle combinaison, vous pouvez vous attendre à ce que le téléphone offre des performances fluides dans la plupart des applications.

En parlant de douceur, le panneau AMOLED du téléphone a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec sa capacité à afficher 1 milliard de couleurs, il offre une expérience de défilement et de jeu vive. De plus, vous n’avez pas à vous soucier de la capacité de stockage. Le modèle de base de l’Oppo Reno8 T 5G est de 128 Go, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. Et si vous pensez que 128 Go ne vous suffiront pas, Oppo propose une option de 256 Go pour le Reno8 T 5G.

Dans l’ensemble, le téléphone fait beaucoup de choses correctement. Et compte tenu du fait que le téléphone ne coûte que 340 $, vous en avez en effet beaucoup pour votre argent.