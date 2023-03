Sonos lance des haut-parleurs haut de gamme de nouvelle génération : Era 300 et 100 avec WiFi 6, Bluetooth, entrée ligne, AirPlay 2, etc.

Sonos a officiellement lancé ses tout nouveaux haut-parleurs phares dont nous avons entendu parler au cours des derniers mois. Les Era 300 et 100 arrivent avec ce que la société appelle «l’audio de niveau supérieur» et une gamme impressionnante de connectivité comme le WiFi 6, le Bluetooth, l’entrée de ligne USB-C, AirPlay 2 et l’audio spatial pour la plus grande Era. Lisez la suite pour tous les détails, y compris quelques premières réflexions pratiques.

Après beaucoup d’anticipation pour les nouveaux haut-parleurs Sonos – plus Apple revenant dans l’espace des haut-parleurs pleine grandeur avec son HomePod 2 plus tôt cette année – les haut-parleurs intelligents Era 300 et 100 sont là.

Le Sonos Era 300 est doté d’un nouveau design à double angle et met l’accent sur l’audio spatial. Le plus petit Era 100 a un design plus traditionnel similaire au Sonos Move et est livré avec de belles améliorations par rapport au Sonos One. Et les deux offrent de nombreuses options de connectivité.

Sonos ère 300

Le Sonos Era 300 est un haut-parleur de taille moyenne qui est plus grand que le nouveau Era 100 (et Sonos One) et un peu plus petit que le Sonos Five.

Voici un aperçu à côté de l’iPhone 13 pour le contexte :

Caractéristiques de l’ère 300

Six puissants amplificateurs de classe D configurés pour pousser le son vers la gauche, la droite, vers l’avant et vers le haut pour un « audio révolutionnaire » et une « expérience Dolby Atmos électrisante »

Comprend quatre tweeters et deux woofers

Prise en charge de la lecture stéréo ainsi que de l’audio spatial

Commandes tactiles capacitives

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Entrée ligne USB-C (adaptateur 3,5 mm et adaptateur 3,5 mm + Ethernet vendus séparément)

Air Play 2

Microphone à champ lointain pour le contrôle vocal Sonos intégré et la prise en charge d’Alexa/Amazon Music (utilisez AirPlay 2/HomeKit pour la prise en charge de Siri)

Fonctionne comme haut-parleurs arrière surround avec le Sonos Arc (7.1.4) ou Beam gen 2 (5.1.4)

Réglage Trueplay (égaliseur automatique pour les utilisateurs iOS et Android) plus réglage avancé pour les utilisateurs iOS

Prix ​​: 449 $ – précommandes maintenant

Une chose à garder à l’esprit, au lancement, la prise en charge de l’audio spatial n’inclura pas Apple Music directement sur le haut-parleur. Amazon Music sera pris en charge pour la fonctionnalité, mais les utilisateurs peuvent lire de l’audio spatial avec les haut-parleurs Era 300 s’ils sont connectés à un Arc ou Beam gen 2 et passent par une Apple TV.

Sonos Era 300 est disponible en noir mat et blanc mat. La société a ouvert les précommandes et le nouveau haut-parleur et expédiera aux premiers clients le 28 mars.

En ce qui concerne les accessoires officiels, Sonos propose l’adaptateur d’entrée de ligne pour 19 $, l’adaptateur d’entrée de ligne combiné pour 39 $, le support mural Era 300 pour 79 $ et le support de haut-parleur pour 149 $.

Sonos ère 100

Bien que l’Era 100 ne propose pas de support audio spatial comme son grand frère, il propose un certain nombre de mises à niveau par rapport au Sonos One. Cela inclut le son stéréo, les mêmes options de connectivité que l’Era 300, et plus encore.

Caractéristiques de l’ère 100

Trois amplificateurs de classe D « réglés avec précision »

Comprend deux tweeters pour la séparation stéréo et un midwoofer

Prise en charge de la lecture stéréo avec un seul Era 100 (pas d’audio spatial) et deux haut-parleurs Era 100 peuvent être jumelés pour une scène sonore stéréo plus large

Commandes tactiles capacitives

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Entrée ligne USB-C (3,5 mm et 3,5 mm + adaptateurs Ethernet vendus séparément)

Air Play 2

Microphone à champ lointain pour le contrôle vocal Sonos intégré et la prise en charge d’Alexa/Amazon Music (utilisez AirPlay 2/HomeKit pour la prise en charge de Siri)

Fonctionne comme haut-parleurs arrière surround avec le Sonos Arc ou Beam gen 2

Réglage Trueplay (égaliseur automatique pour les utilisateurs iOS et Android) plus réglage avancé pour les utilisateurs iOS

Prix ​​: 249 $ – précommandes disponibles dès maintenant

Sonos Era 100 est également disponible en précommande maintenant en noir mat et blanc mat et arrivera pour les premiers clients le 28 mars.

Voici une meilleure idée de la taille de l’Era 100 à côté d’un iPhone 13 :

Premières réflexions pratiques

Mon collègue Ferdinand a pu découvrir les nouveaux haut-parleurs Era avant le lancement aujourd’hui. Il reviendra bientôt avec une critique complète, mais en attendant, voici sa première expérience :

Sonos ère 100

Si vous possédez un haut-parleur Sonos One, vous serez extrêmement familiarisé avec le design (form factor) et le son qui sortent de l’Era 100. Pour le prix et la taille, il a un bon coup de poing

Si vous cherchez à remplir un petit espace avec beaucoup de son, c’est parfait

La configuration de deux Era 100 en tant que haut-parleurs stéréo offre également un son agréable pour un petit salon ou une chambre à coucher.

Sonos ère 300

Maintenant cette chose était impressionnante

Tout d’abord, le design était BEAUCOUP BEAUCOUP plus agréable en personne que dans les images. Le coloris blanc a une élégance et le nouveau design lui donne une silhouette unique qui peut être placée et assortie à n’importe quel meuble.

En entendant le son du 100 par rapport au 300, je pouvais vraiment faire la différence, pas seulement en volume mais en profondeur du son et des basses

La nouvelle technologie audio spatiale du 300 le rend vraiment immersif lorsque vous écoutez de la musique

Ils ont utilisé une chanson de concert en direct comme démo et c’était comme si la foule était derrière vous mais que l’artiste était devant vous en train de jouer.

Je vais mettre cela en garde en disant que nous étions dans une très petite pièce et que les conditions étaient presque parfaites pour une démo

La démo finale comprenait 2 Era 300 derrière vous, un Sonos Arc et 2 subwoofers tout en montrant des scènes de film, et bien sûr, j’étais terrassé. Il semblait extrêmement facile à installer et le son était exceptionnel. Cela ressemblait à un véritable son surround 7.1.4 canaux avec différents sons provenant de différentes sections de la pièce

Il est fort et grave, ne se déforme pas à des volumes élevés, et il est extrêmement facile à utiliser avec l’ajout d’une bascule de volume capacitive qui est une touche agréable

À 450 $ pour un Era 300, je pense que cela vaut le prix si vous recherchez une solution à un seul haut-parleur pour remplir une pièce entière



