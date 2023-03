iPhone reprend la quasi-totalité de la liste des smartphones les plus vendus pour 2022

De nouvelles données de Counterpoint Research montrent aujourd’hui à quel point la gamme d’iPhone est vraiment dominante. Selon les données, non seulement l’iPhone 13 était le « smartphone le plus vendu » de 2022, mais toute la gamme d’iPhone représentait huit des 10 premières places sur la liste des smartphones les plus vendus en 2022.

Les smartphones les plus vendus de 2022

Counterpoint Research indique que l’iPhone 13 représentait 28 % de toutes les ventes d’iPhone en 20222 et 5 % des ventes mondiales totales de smartphones en 2022. L’iPhone 13 Pro Max suit en deuxième position, avec 2,6 % des ventes totales de smartphones. Le top cinq est complété par l’iPhone 14 Pro Max en troisième, le Samsung Galaxy A13 en quatrième et l’iPhone 13 Pro en cinquième.

L’iPhone 13 d’Apple a été le smartphone le plus vendu en 2022, contribuant à 28 % des ventes d’iPhone. C’était le smartphone le plus vendu sur les principaux marchés tels que la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. De plus, l’iPhone 13 est resté le smartphone numéro un chaque mois depuis son lancement en septembre 2021 jusqu’en août 2022. Les baisses de prix après le lancement de la série iPhone 14 ont encore stimulé les volumes de l’iPhone 13 sur les marchés en développement. Les ventes de l’iPhone 13 ont été deux fois supérieures à celles de l’iPhone 13 Pro Max, deuxième smartphone le plus vendu en 2022.

L’inclusion de l’iPhone 14 Pro Max dans le top cinq est particulièrement remarquable. Counterpoint Research indique que c’est la première fois qu’un iPhone « Pro Max » génère plus de valeur de vente que ses homologues « Pro » et de base :

Pour la première fois, une variante Pro Max d’une série d’iPhone a généré plus de volume que ses modèles Pro et de base en 2022. Elle a aidé l’iPhone 14 Pro Max à capturer la troisième place de la liste 2022. C’était le modèle de smartphone le plus vendu en septembre, octobre et novembre 2022. Les ventes de l’iPhone 14 Pro Max ont été menées par les premiers utilisateurs et ceux qui passent à une variante d’iPhone supérieure.

Voici une liste complète des 10 smartphones les plus vendus en 2022 :

iPhone 13 – 5 % iPhone 13 Pro Max – 2,6 % iPhone 14 Pro Max – 1,7 % Samsung Galaxy A13 – 1,6 % iPhone 13 Pro – 1,6 % iPhone 12 – 1,5 % iPhone 14 – 1,4 % iPhone 14 Pro – 1,2 % iPhone SE (2022) – 1,1 % Galaxy A03 – 1,1 %

Comme vous pouvez le voir, le seul modèle d’iPhone 14 à ne pas figurer sur la liste est l’iPhone 14 Plus apparemment maudit. Pour la gamme iPhone 13, l’iPhone 13 mini est introuvable.

