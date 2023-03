Le dernier pilote Nvidia provoque des pics d’utilisation du processeur

Il semble que la dernière mise à jour du pilote Nvidia ne se soit pas déroulée comme prévu. La version 531.18 est sortie la semaine dernière pour Windows 10 et Windows 11 avec les optimisations ReBAR et DLSS 3 pour des titres comme Call of Duty : Modern Warfare II ou Atomic Heart, et avec la technologie RTX Video Super Resolution.

Cependant, la mise à jour entraîne une utilisation accrue du processeur par le processus Nvidia Container. En conséquence, le processus accapare environ 10 % du processeur après la connexion ou la fermeture des jeux, ce qui entraîne une consommation d’énergie plus élevée, plus de chaleur et des ventilateurs en marche.

Comment restaurer le pilote Nvidia pour corriger l’utilisation du processeur du conteneur Nvidia

Appuyez sur la combinaison de touches Windows + R. Tapez devmgmt.msc et cliquez sur OK. Développez la section Adaptateurs d’affichage et cliquez avec le bouton droit sur la carte graphique Nvidia. Cliquez ensuite sur Propriétés. Allez dans l’onglet Pilote et cliquez sur « Revenir au pilote précédent ».

Le processus peut prendre plusieurs minutes, nous devrons donc être patients. De plus, nous pouvons rencontrer un scintillement de l’écran et avoir besoin de redémarrer l’ordinateur pour que le pilote Nvidia précédent s’installe correctement.

Avec cette procédure, nous pourrons résoudre le problème d’utilisation élevée du processeur de Nvidia Container. La société a déjà confirmé qu’elle était au courant de ce problème et qu’elle s’efforce de le résoudre dans une prochaine mise à jour.

