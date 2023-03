Windows 12 est divulgué par Microsoft et Intel, prêt à être lancé l’année prochaine

De nombreuses rumeurs circulent actuellement sur le lancement de Windows 12. Avec cette nouvelle fuite, cela nous donne une preuve concrète de l’existence d’une prochaine mise à jour du système d’exploitation de bureau le plus populaire au monde. Selon un nouveau rapport de The Verge, un leakster matériel du nom de @leaf_hobby a révélé certains détails de la plate-forme de bureau Meteor Lake d’Intel. La fuite révèle que le prochain processeur d’Intel prendra en charge Windows 12.

Ce tweet n’a pas duré longtemps sur Twitter puisqu’il a été supprimé peu de temps après. The Verge a approché Microsoft et Intel sur cette nouvelle fuite. Les deux sociétés ont refusé de commenter l’exactitude de ce rapport.

Microsoft pourrait lancer un nouveau système d’exploitation Windows tous les trois ans après Windows 12

Avant cela, nous avons déjà vu un rapport de Zac Bowden de Windows Central affirmant que nous pouvions voir un nouveau système d’exploitation Windows tous les 3 ans. Il a signalé que Microsoft est en train de passer à un nouveau calendrier d’ingénierie. Ce nouveau calendrier permettra à l’entreprise de lancer un nouveau système d’exploitation Windows tous les trois ans. La validité de ce rapport signifiera simplement que Microsoft lancera un nouveau système d’exploitation Windows en 2024.

Bowden a même donné le nom officiel du prochain système d’exploitation Windows à « Next Valley ». Nous avons même vu une image du système d’exploitation à Ignite 2022. Le nouveau système d’exploitation semblait avoir été conçu pour s’adapter à différentes tailles d’écran et accessoires.

Une autre rumeur sur Windows 12 que nous détesterons tous

Il y a une autre rumeur qui prétend que Windows 12 sera le premier système d’exploitation à être hébergé dans le cloud. Dans la mesure où cela pourrait être une bonne idée pour Microsoft, je ne pense pas que les utilisateurs trouveront cela attrayant. Avoir un système d’exploitation basé sur le cloud indique que vous devez vous abonner pour l’utiliser.

Outre les abonnements, il peut y avoir d’autres fonctionnalités et services importants qui peuvent ne pas être gratuits. Vos fichiers et données peuvent être en sécurité. Mais le confort et la flexibilité liés à l’utilisation d’un système d’exploitation installé localement peuvent disparaître. Sans oublier le fait que nous pouvons être amenés à payer périodiquement des frais d’abonnement pour continuer à utiliser le service.