Counter Strike 2 sortira enfin ce mois-ci !

Counter Strike est un jeu bien-aimé parmi les joueurs depuis de nombreuses années, avec sa dernière itération, Counter-Strike : Global Offensive (CS:GO), sortie en 2012. Cependant, les rumeurs d’une nouvelle version, peut-être nommée Counter-Strike 2, ont circule depuis des années, beaucoup considérant qu’il ne s’agit que de rumeurs. Mais au cours du week-end, le journaliste Richard Lewis a rapporté qu’une nouvelle version de CS:GO est en route. Et il sera réalisé à l’aide du moteur Source 2.

Selon les sources de Lewis, une version bêta de cette nouvelle version pourrait être lancée en mars. Le 1er avril étant la dernière date possible. De plus, une fuite récente de NVIDIA soutient le rapport de Lewis, car deux nouveaux fichiers exécutables ont été introduits qui sont apparemment liés à la prochaine version avant son lancement bêta.

Counter Strike 2 sera lancé ce mois-ci en version bêta

L’équipe travaillant sur cette nouvelle version comprend des membres qui ont supervisé le développement des itérations précédentes de la franchise Counter-Strike. Cependant, CS:GO a eu quelques problèmes qui ont été en grande partie ignorés pendant un certain temps. Et l’implication de ces membres expérimentés de l’équipe pourrait expliquer pourquoi ils n’ont pas été abordés.

La nouvelle version de CS:GO sera créée dans Source 2 et aurait amélioré le matchmaking. Et un taux de 128 ticks, ce qui le rapproche du titre rival Valorant. Alors que certains ont émis l’hypothèse que la nouvelle version pourrait s’appeler Counter Strike 2, Gabefollower, un notable CS:GO leaker, n’est pas d’accord et prétend qu’elle s’appellera plutôt CS:GO Source 2. Ils ont également confirmé que les skins des joueurs seront disponibles dans la nouvelle version.

Quel que soit le nom de la nouvelle version, il semble que les fans de Counter-Strike recevront bientôt une mise à jour. C’est une excellente nouvelle pour les fans du jeu de tir tactique, qui n’a cessé de gagner en popularité au fil des ans. En fait, le nombre de joueurs simultanés sur Steam suggère que CS:GO est plus populaire que jamais en 2023.

Valve, le développeur de CS:GO, n’a pas encore commenté la situation. Cependant, les fans n’auront qu’à attendre un mois pour savoir si cette nouvelle version est réelle. Avec les améliorations mentionnées, la nouvelle version de CS:GO attirera à coup sûr les anciens fans et les nouveaux joueurs.