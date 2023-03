La mortalité par cancer diminue en Europe, mais davantage de décès chez les femmes par cancer du poumon et du pancréas

Une étude française prédit une baisse des taux de mortalité de tous les cancers dans l’UE, mais une augmentation des décès chez les femmes par cancer du pancréas et du poumon est estimée.

Dans les pays de l’Union européenne (UE) pour la période comprise entre 2018 et 2023, les scientifiques estiment une baisse significative des taux de mortalité par cancer chez les hommes et les femmes. Pour les premiers, la réduction attendue est de 6,5 %, tandis que pour les seconds, elle est de 3,7 %. Malgré cette prévision positive, qui concerne toutes les formes de tumeurs mortelles, selon les experts, les femmes italiennes, françaises et espagnoles verront une augmentation des décès dus à deux maladies oncologiques spécifiques : les cancers du poumon et du pancréas. Ce ne sont là que quelques-uns des résultats d’une importante étude prévisionnelle basée sur les données des bases de données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’Eurostat, couvrant une période allant de 1970 à 2018.

L’enquête a été menée par une équipe de recherche française dirigée par des scientifiques du Département des sciences cliniques et de santé publique de l’Université « La Statale » de Milan et du Département des sciences médicales et chirurgicales de l’Université de Bologne, qui ont collaboré avec des collègues du Center for Primary Care and Public Health (Unisanté) de l’Université de Lausanne (Suisse) et du Stony Brook Cancer Center de la Sony Brook University à New York. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Carlo La Vecchia et Eva Negri, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une analyse statistique approfondie.

Environ 1,3 million de décès par cancer sont prévus pour 2023 dans les 27 pays de l’Union européenne et 172 000 au Royaume-Uni, ce qui correspond à des taux standardisés selon l’âge (TAS) de 123,8 décès pour 100 000 hommes et 79,3 décès pour 100 000 hommes. . La baisse de mortalité qui en résulte, comme indiqué, est de 6,5% chez les hommes et de 3,7% chez les femmes (par rapport à 2018). Les chercheurs ont déterminé que dans l’ensemble, plus de 5,8 millions de décès par cancer ont été évités entre 1989 et 2023, par rapport aux taux les plus élevés enregistrés en 1988. Dans l’ensemble, s’il y aura une réduction des taux de mortalité par cancer, il y aura cependant une augmentation des décès dans termes absolus dus au vieillissement de la population.

Bien que les réductions de taux estimées concernent pratiquement tous les principaux cancers, y compris les grands tueurs tels que le cancer colorectal, du sein et de la prostate, certaines données devraient contredire cette tendance. Le taux de mortalité du cancer du pancréas, par exemple, bien que stable chez les hommes (8,2 décès pour 100 000) augmentera chez les femmes de 3,4 % (5,9 décès pour 100 000), tout comme celui du cancer du pancréas et du poumon, même s’il tend à se stabiliser. Selon les auteurs de l’étude, la mortalité par cancer du poumon chez les femmes augmentera de 14 % en France, de 5,6 % en France et de 5 % en Espagne. Une grande partie du succès dans la prévention/réduction des décès réside dans les résultats de la lutte contre le tabagisme, mais les scientifiques soulignent que de meilleurs résultats pourraient être obtenus, en particulier pour les femmes, comme le montrent les projections ci-dessus.

« Les progrès de la lutte antitabac se reflètent dans les tendances favorables du cancer du poumon, mais davantage pourrait être fait à cet égard, en particulier chez les femmes, car les taux de mortalité par cancer du poumon continuent d’augmenter chez elles. Aucun décès par cancer du poumon n’a été évité chez les femmes, tant dans l’UE-27 qu’au Royaume-Uni, entre 1989 et 2023 », a déclaré le professeur La Vecchia dans un communiqué de presse. « Le cancer du pancréas est également préoccupant, car les taux de mortalité liés à cette maladie ne diminueront pas chez les hommes et augmenteront de 3,4 % chez les femmes dans l’UE et de 3,2 % chez les femmes au Royaume-Uni. Le tabagisme peut expliquer environ un quart à un tiers de ces décès et les femmes, en particulier dans les tranches d’âge moyen et âgées, n’ont pas arrêté de fumer avant les hommes », a ajouté l’expert.

Malgré ces problèmes, les scientifiques soulignent qu’une nouvelle réduction des taux de mortalité de 35% d’ici 2035 pourrait être envisagée à l’avenir. », ainsi que d’améliorer le dépistage, le diagnostic précoce et les traitements. Les chercheurs affirment, par exemple, que la tomodensitométrie (TDM) à faible dose pourrait réduire jusqu’à 20 % le nombre de décès par cancer du poumon. Les détails de la recherche « Prédictions européennes de la mortalité par cancer pour l’année 2023 avec un accent sur le cancer du poumon » ont été publiés dans la revue Annals of Oncology.

