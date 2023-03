Apple ne peut pas vendre l’iPhone 14 Plus, une nouvelle couleur sauvera-t-elle la mise ?

Les iPhone 14 et 14 Plus ne sont pas les appareils les plus excitants de la gamme. Cependant, Apple continue d’essayer de convaincre les acheteurs potentiels d’acquérir ces deux appareils. Les deux appareils d’entrée de gamme de la série iPhone 14 n’ont pas les spécifications les plus attrayantes et manquent également du nouveau langage de conception, mais peut-être qu’un nouveau travail de peinture pourrait suffire à attirer les acheteurs. Lancer de nouvelles options de couleur est une bonne stratégie pour remettre un appareil sous les projecteurs. Apparemment, Apple veut le faire en lançant une nouvelle option de couleur jaune pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus.

Selon le pronostiqueur Weibo Setsuna Digital, Apple lancera de nouvelles options de couleur ce printemps. Selon MacRumors, l’équipe de relations publiques d’Apple prévoit un briefing sur les produits dans les prochains jours. Compte tenu de tout cela, les nouvelles options de couleur jaune semblent arriver bientôt.

Une nouvelle couleur jaune pour sauver l’iPhone 14 Plus

À noter que ce n’est pas la source d’information la plus fiable. Setsuna Digital n’a pas d’antécédents comme les autres pronostiqueurs. Pourtant, les rumeurs semblent correspondre au prochain briefing produit d’Apple la semaine prochaine. De plus, les gens fiables de 9to5Mac indiquent qu’Apple envisage vraiment de lancer une nouvelle option de couleur jaune pour iPhone 14 et 14 Plus. Cette nouvelle couleur apportera des sentiments nostalgiques aux fans d’Apple de la vieille école.

Pour rappel, la couleur jaune a atteint certains modèles d’iPhone classiques comme l’iPhone XR et l’iPhone 5C. Ce dernier était essentiellement le premier iPhone à parier sur des coloris fantaisistes, ce qui était probablement la stratégie la plus réussie de la gamme de la série C aujourd’hui disparue. L’iPhone XR a été un succès pour son prix attractif et ses multiples coloris. Nous sommes curieux de voir si la nouvelle couleur jaune peut insuffler un peu d’air frais sur l’iPhone 14 Plus. Alors que l’iPhone 14 semble trouver son public, le modèle Plus semble avoir des performances en demi-teinte.

Nous ne savons pas si un nouveau travail de peinture sauvera l’iPhone 14 Plus de son sort. Cependant, cela peut être un bon moyen attrayant d’attirer des clients qui aiment les appareils uniques. Apple peut s’en tenir à un nombre limité d’unités, de sorte que les collectionneurs se précipiteront pour en saisir une. Si cela apportera la gloire à l’iPhone 14 Plus, seul le temps nous le dira. Pour l’instant, nous traiterons le lancement de cette nouvelle couleur comme une simple rumeur.

Apple rendra l’iPhone 15 Plus plus intéressant

Si l’iPhone 14 Plus n’est pas l’iPhone le plus intéressant, les choses pourraient changer avec l’iPhone 15 Plus. La variante Plus a été créée pour remplacer la malheureuse série Mini. Apple s’est rendu compte que les clients voulaient une variante plus grande, mais moins chère. Cependant, l’iPhone 14 Plus est arrivé avec moins de puissance et le prix était proche de la série Pro premium. De plus, l’appareil souffrait de multiples retards. Cette année, Apple donnera une chance de plus à la variante Plus avec l’iPhone 15 Plus. Le nouveau modèle apportera le design Dynamic Island et aurait de meilleures spécifications. Nous verrons si cela suffira à vendre plus d’unités Plus ou non.

Les iPhone 14 et 14 Plus contiennent des écrans OLED de 6,1 pouces et 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Sous le capot, ils apportent la puce bionique Apple A15 avec jusqu’à 512 Go de stockage. Dans le département de la caméra, ils n’ont pas le nouvel appareil photo 48MP et s’en tiennent à la configuration de la double caméra 12 MP. Il y a aussi un vivaneau selfie de 12 MP et tout le matériel Face ID. Le téléphone promet une longue durée de vie de la batterie avec plus de 20 heures sur une seule charge. Fait intéressant, ils apportent une charge rapide de 20 W, une charge sans fil Qi et une prise en charge MagSafe. La série iPhone 15 devrait apporter des changements importants par rapport à ces appareils. Ces changements incluent une nouvelle configuration de caméra, des écrans ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et plus encore.