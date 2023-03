HTC ne s’inquiète pas du casque AR/VR d’Apple : « La concurrence est toujours bonne »

Selon les dernières rumeurs, Apple dévoilera son premier casque AR/VR dans trois mois à la WWDC. Les acteurs actuels de l’industrie des casques de réalité mixte se préparent à l’entrée d’Apple dans l’espace, notamment le PDG et cofondateur de HTC, Cher Wang.

Dans une interview avec CNBC, Wang a déclaré qu’elle pensait qu’Apple dévoilerait son casque de réalité mixte « très bientôt », « au milieu ou plus tard cette année ». Malgré la concurrence accrue, cependant, Wang a déclaré qu’elle considérait l’entrée d’Apple comme une indication que le marché des casques AR/VR avait atteint un certain seuil de taille.

« Apple est toujours plus prudent. Je pense que le marché est maintenant suffisamment grand pour qu’ils entrent probablement », a déclaré Wang. « C’est vraiment prouvé que notre direction est la bonne. La concurrence est toujours bonne.

Après avoir été un leader dans le domaine des smartphones, HTC s’est concentré sur les casques AR/VR avec sa gamme de produits Vive. Les données de Counterpoint Research, citées par CNBC, suggèrent que HTC a expédié environ 100 000 produits de réalité mixte au deuxième trimestre 2022, contre 40 000 au premier trimestre 2021.

Avis de Netcost-security.fr

Nous devrons vérifier dans quelques années et voir comment le marché AR/VR a pris forme après l’incursion d’Apple. Pourtant, j’hésite chaque fois qu’une entreprise accueille ouvertement la concurrence d’Apple dans une catégorie de produits relativement petite.

Meta, quant à lui, a récemment annoncé des changements de prix majeurs pour ses casques Quest 2 et Quest Pro VR, le premier passant de 489 $ à 429 $ et le second passant de 1 499 $ à 999 $. Ces changements de prix surviennent alors que la division Reality Labs de Meta a perdu 13,7 milliards de dollars en 2022.

On ne sait pas si les changements de prix de Meta sont en réponse à la menace imminente du casque d’Apple. Le casque d’Apple pourrait coûter jusqu’à 3 000 $, donc même sans les baisses de prix, le matériel de Meta ne représente qu’une fraction du coût d’Apple.

