BEZIOR X500 Pro & XF001: Des vélos électriques puissants, pliables, ultra équipés

Le soleil et les températures agréables sont de retour ! Le moment idéal pour reprendre le vélo. Aujourd’hui nous vous partageons deux vélos électriques qui valent le coup de s’y attarder. Ils sont puissants, possèdes de nombreux atouts, et cerise sur le gâteau, ils sont en promotion limitée actuellement.

Dans cet article vous retrouverez le BEZIOR X500 Pro (-500€), un VTT électrique puissant et pliable, idéal pour être transporté à l’arrière d’une voiture pour aller sur les lieux du parcours. Ensuite vous retrouverez le BEZIOR XF001 (-580€) un vélo électrique au design rétro avec de grosses roues et qui peut transporter deux personnes, parfait pour vos amis ou votre couple. C’est parti !

BEZIOR X500 Pro: Un vrai vélo électrique pliable

Bien qu’il s’agisse d’un vélo pliable, la particularité du Bezior X500 Pro est sa taille : ce n’est pas un mini-vélo, mais un VTT complet forgé dans un cadre solide en alliage d’aluminium.

Une fois plié, ses dimensions sont réduites à 100 x 95 x 45cm, ce qui le rend facile à transporter. Lorsqu’il est utilisé, ses dimensions sont de 85-90 x 185 x 105 cm, soit l’équivalent de n’importe quel vélo de taille normale. Ce X500 Pro peut être mis dans le coffre de la voiture, l’ascenseur ou être entreposé à la maison avec un encombrement réduit.

De même, les roues sont évidemment celles d’un vélo de montagne typique, avec une taille de 26″, adaptée à tout type de parcours, même pour les sentiers plus accidentés.

Au total, le vélo électrique pèse environ 23 kilos, et vous permet de porter un poids allant jusqu’à 200 kg, ce qui est bien supérieur aux petits vélos électriques.

Bezior X500 Pro: de belles caractéristiques

Le Bezior X500 Pro se présente comme un vélo de montagne qui est en fait un hybride. En d’autres termes, il peut être alimenté par la bonne vieille pédale, mais il dispose également d’une batterie électrique qui l’aide sur les terrains les plus difficiles.

La batterie est de 10,4 Ah et 48 V, ce qui nécessite environ 5 heures pour une recharge complète. Le moteur sans balai (brushless) a une puissance de 500W permettant de grimper jusqu’à 30°. Sa conception interne à engrenage en étoile peut amplifier le couple et améliorer le taux de conversion d’efficacité énergétique.

Avec l’aide de celui-ci, une vitesse maximale de 45 km/h peut être atteinte, et en utilisation combinée, il sera possible de couvrir environ 100 km sur la charge de la batterie. Cette dernière au lithium 18650 de 48V10.4ah est complètement cachée à l’intérieur du cadre, étanche à l’eau et à la poussière.

Pour la conduite, le cycliste aura à sa disposition le mode 100% électrique, le mode hybride et un troisième qui fonctionnera uniquement avec la pédale.

Côté roulement, le BEZIOR X500 Pro dispose d’une double suspension à ressort à huile (meilleur résistance et confort face aux chocs) et la fourche avant est verrouillable.

Le X500 Pro adopte des freins à disque Taiwan ZOOM permettant une dissipation rapide de la chaleur, une coupure automatique de l’alimentation, le frein d’urgence peut également freiner efficacement et en douceur.

Ce vélo dispose également d’un système de changement de vitesse Shimano à 7 vitesses. Le vélo est doté d’un panneau frontal LCD sur lequel vous pouvez choisir ces modes et avoir accès à diverses informations, comme le niveau de la batterie et les kilomètres parcourus, par exemple.

Vous pouvez retrouvez ci-dessous la vidéo du Bezior X500 Pro en action :

Bezior X500 Pro: où l’acheter, prix et promotion !

Normalement, ce Bezior X500 Pro a un prix de base de 1399 €, mais avec la campagne promotionnelle actuelle, vous pourrez économiser un total de 500 € !

Cette offre est limitée au stock existant, donc si vous êtes intéressé, ne perdez pas de temps.

➡️ Bezior X500 Pro disponible pour seulement 899 €

Vous bénéficiez en plus d’une expédition gratuite depuis l’entrepôt européen, ce qui vous garantit une livraison extrêmement rapide.

Si vous êtes plutôt du genre discret, ce VTT électrique est également disponible en vert kaki :

Vous pouvez aussi désormais l’avoir en noir et avec avec des roues à bâtons pour un petit supplément :

BEZIOR XF001 : Un vélo électrique rétro inarrêtable

Si vous cherchiez un vélo électrique puissant, avec des pneus large et beaucoup de style, arrêtez-vous : vous l’avez trouvé ! Le Bezior XF001 est l’e-bike vintage en promotion qui vous fera voyager sur l’asphalte et les sentiers avec le même confort et la même vitesse. Ci-dessous, vous trouverez les caractéristiques et les détails du produit en promotion.

Le premier détail qui frappe sur le Bezior XF001 est son look rétro, avec des lignes épurées, un cadre en alliage d’aluminium (6061 le plus durable), un gros phare avant et une selle confortable et large qui peut supporter deux personnes jusqu’à 120 kg.

Grâce à la présence des pneus « fat » 20×4″ associés à la fourche avant amortie, le Bezior XF001 ne craint pas les terrains accidentés ou les routes un peu abîmées.

Le puissant moteur brushless de 1000W soutenu par une batterie de 48V permet trois modes d’utilisation différents : le mode électrique, avec une puissance de 100 %, le mode avec assistance à la pédale et support jusqu’à 5 vitesses et une distribution de 10-80 % et le mode PAS avec une allure « analogique ».

Avec le vélo électrique Bezior XF001, vous pouvez atteindre une vitesse allant jusqu’à 25 km/h, avec une autonomie d’environ 45 km en mode électrique et résister à des pentes jusqu’à 25° avec une accélération en 4,9 secondes.

La présence de freins à disque mécaniques à l’avant et à l’arrière, associés au système de changement de vitesse Shimano à 7 vitesses, permet une conduite sûre et sans effort. La certification IP54 et l’affichage LED placé sur le guidon pour surveiller en permanence la vitesse, le niveau de batterie et le mode de conduite choisi complètent le tout.

Bezior XF001: où l’acheter, prix et promotion !

Si ce vélo électrique rétro vous intéresse, ne tardez pas. Il est actuellement à 1319,99 au lieu de 1899€, soit une jolie économie de 580 € !

➡️ Bezior XF001 disponible pour seulement 1319 € (avec le code NGN159G)

Vous bénéficiez toujours d’une expédition gratuite depuis l’entrepôt européen, ce qui vous garantit une livraison extrêmement rapide.