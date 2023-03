MNT Pocket Reform : Vous pouvez mettre ce carnet dans votre poche

Vous souvenez-vous du battage médiatique des netbooks à la fin des années 2000 ? Les maudits petits ordinateurs portables très bon marché ont révolutionné le marché des ordinateurs portables à l’époque. Ils étaient partout – dans le métro, au bureau, dans la salle de conférence, à la maison.

Encore plus petit qu’un netbook

Avec le MNT Pocket Reform, une startup allemande de Berlin redéfinit la catégorie « ordinateur portable ». Une fois plié, l’appareil ne mesure que 20 x 12,6 x 4,5 cm. Il se glisse confortablement dans n’importe quel sac à main ou sac à dos. Les développeurs sont silencieux sur le poids, mais celui-ci devrait être bien en dessous de la limite magique de 1 kg des ultrabooks à la mode.

Les nombreux détails montrent à quel point le concept global est bien pensé. Le MNT Pocket Reform dispose d’un écran Full HD de seulement 7 pouces. En choisissant une disposition ortholinéaire avec des touches de même taille disposées en grille gaufrée, le Pocket Reform dispose d’un clavier QWERTZ complet. Et cela dans juste le petit logement.

Trackball au lieu de surface tactile

Les ingénieurs ont encore dû faire des compromis : la barre d’espace est composée de deux touches côte à côte, la touche entrée n’est qu’une seule touche. MNT a fait don de commutateurs mécaniques à profil bas pour une frappe sans fatigue.

Parce que l’espace se fait rare sur le MNT Pocket Reform, au lieu d’un trackpad classique, il y a un trackball à quatre boutons – deux à gauche et deux à droite de la balle. Cela rappelle les ordinateurs portables précédents, mais est encore une fois toujours bien pensé.

Oui, c’est vraiment si petit. (Photo: MNT)

Le Pocket Reform propose un port micro-HDMI et deux ports USB Type-C pour les présentations et la connexion à un moniteur.

Le concours s’appelle Raspberry Pi

Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre au départ, MNT Pocket Reform s’appuie sur une plateforme ARM. Autrement dit, ces puces qui alimentent depuis quelques années les smartphones, les tablettes et les Mac d’Apple et sont considérées comme particulièrement économes en énergie. Dans ce cas, le processeur s’appelle NXP i.MX8Mplus et propose quatre cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1,8 GHz. En prime, la puce NXP dispose également d’un co-processeur pour les applications d’IA telles que l’apprentissage automatique.

Le prototype a toujours l’air très sauvage – mais montre déjà où va le voyage. (Photo: MNT)

La particularité ne réside pas dans la puissance de calcul pure. De nombreux autres processeurs ARM seraient nettement supérieurs. Cependant, le processeur NXP est open source et MNT peut donc garantir que les utilisateurs peuvent également accéder aux micrologiciels et pilotes open source.

Avec 4 ou 8 gigaoctets de RAM et un stockage eMMC soudé jusqu’à 128 Go incluant un emplacement SSD NVMe pour les disques de 2 To, le Pocket Reform devrait offrir suffisamment de stockage.

La puissance de calcul et les équipements matériels ne sont pas en concurrence avec les fabricants concernés d’ordinateurs portables Windows ou de Macbooks Apple. MNT a tendance à s’attaquer au monocarte primus Raspberry Pi. En termes de performances, le Raspberry Pi 4 et son ordinateur tout-en-un Pi 400 devraient servir de modèles.

MNT Pocket Reform (Poids : nb) Processeur : NXP i.MX8Mplus (ARM 4 cœurs ; 2,50 GHz) / unité graphique : Neon Media Processor Engine Affichage : IPS 7 pouces ; 1 920 x 1 080 pixels RAM : 4 ou 8 Go / mémoire flash : jusqu’à 128 Go eMMC / SSD NVMe jusqu’à 2 To peuvent être installés ultérieurement Equipement : 2 x USB-C 3 / sortie micro HDMI / ix connexion Ethernet avec câble adaptateur RJ45 / WiFi 5 (802.11 ac) / Bluetooth 5.0 / lecteur de carte microSDXC / slot pour modem 4G/5G/LTE / mono -Speaker Système d’exploitation : Debian Linux – compatible avec Arch, Ubuntu, Void Batterie : pas encore spécifiée

Linux comme système d’exploitation

Et comme pour les gâteaux aux Raspberry Pi, les développeurs de MNT s’appuient sur un système Linux. Debian est répertorié en premier, mais Arch, Ubuntu et Void sont également pris en charge. Le MNT Pocket Reform peut également gérer explicitement les émulateurs VICE (C64), Amiberry (Amiga), DOSBox, Snes9x (Super Nintendo) ou DuckStation (PlayStation).

Une calculatrice open source pour les amateurs

En général, Pocket Reform devrait être open source à tous égards. Cela s’adresse à son tour surtout aux amateurs et aux personnes qui s’occupent des modifications presque sans fin du matériel informatique ouvert.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez économiser la petite monnaie nécessaire. Il n’y a pas de prix définitif, mais le prix cible est d’environ 850 euros. Cela le place presque dans notre liste des meilleurs ordinateurs portables à 800 euros. L’appareil devrait apparaître en 2023.

