Gamme iPhone 15 – Mises à niveau de l’affichage confirmées

Selon les versions précédentes, la gamme iPhone 15 est attendue en septembre. Et jusque-là, nous devrons rester au milieu des fuites révélatrices. Mais contrairement aux précédents, le récent confirme certaines rumeurs.

Autrement dit, la fuite concerne les lunettes de protection de tous les téléphones de la gamme. Et cette fuite de verre nous indique que la série iPhone 15 est prête à faire ses débuts avec un écran immersif sur le Pro et Dynamic sur les modèles standard.

Exposition de la vitre avant de la série iPhone 15

Donc la fuite vient de CrevettePommePro. Et si ce nom vous semble familier, vous savez probablement à quel point le leaker est fiable. Néanmoins, le leakster a partagé une vidéo tenant trois verres. À première vue, il est clair qu’il s’agit des lunettes avant de la gamme iPhone 15.

Le verre le plus à gauche sur la vidéo semble être pour l’iPhone 15 Pro. Comment? Il présente des bordures nettement plus fines que celles de l’iPhone 14 Pro. Et, bien sûr, comme le suggéraient les rumeurs précédentes, il est livré avec une île dynamique.

Au milieu, ShrimpApplePro tient probablement le verre de l’iPhone 15 Pro Max. Il a la même île dynamique en haut. Cependant, il dispose d’un écran de taille raisonnable. Et surtout, il réduit encore plus la finesse des lunettes.

Sur cette note, les lunettes ultra-minces avec une courbe subtile rendront principalement l’affichage de l’iPhone 15 Pro et Pro Max (Ultra) plus immersif que tous les iPhones actuels.

Enfin, le verre le plus à droite semble être celui de l’iPhone 15 standard. La largeur de la lunette semble être la même que celle de la gamme iPhone 14. Cependant, il a une île dynamique sur le dessus, ce que nous savons déjà. Dans l’ensemble, à partir de la fuite de verre avant, il semble que l’affichage de la gamme sera sûrement une mise à niveau.