Deux planètes très similaires à Jupiter et Neptune orbitent autour d’un « jumeau » du Soleil

La découverte intrigante d’une équipe internationale d’astronomes pourrait nous aider à trouver une nouvelle Terre habitable.

Illustration d’une exoplanète géante gazeuse en orbite autour d’une étoile semblable au Soleil Crédit : ESO/H. Zodet

Deux géantes gazeuses en orbite autour d’une étoile très similaire au Soleil pourraient nous en apprendre davantage sur les systèmes solaires comme le nôtre. Et aidez-nous enfin à trouver une nouvelle Terre habitable.

Ils ont été découverts par une équipe internationale d’astronomes dirigée par Thiago Ferreira de l’Université de Sao Paulo, au Brésil, qui a utilisé les données du spectrographe Harps (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) installé sur le télescope de 3,6 mètres de l’Observatoire européen austral. (ESO) à Silla, dans le désert d’Atacama au Chili, a analysé la lumière d’une étoile, appelée HIP 104035, et a trouvé des preuves de l’existence d’une paire de planètes tournant autour d’elle.

Comme mentionné, l’étoile HIP 104045 est très similaire au Soleil. À seulement 175 années-lumière, elle a environ 4,5 milliards d’années (le Soleil a 4,57 milliards d’années) et sa composition métallique est similaire à celle de notre propre étoile mère. Sa masse et son rayon sont également très similaires, respectivement 1,03 et 1,05 fois celui du Soleil, tout comme sa luminosité.

Au moins deux grandes exoplanètes tournent autour d’elles, dont l’une est un analogue de Jupiter, qui a une masse qui est environ la moitié (0,49 fois) de celle de notre géante gazeuse sur une orbite de 6,3 ans, et l’autre qui a une masse qui est 2,5 fois celle de Neptune et une orbite de 316 jours. Les détails de leur découverte, décrits dans une étude pré-imprimée sur ArXiv, ont été soumis pour publication dans les Monthly Notices de la Royal Astronomical Society.

Des études récentes suggèrent que l’architecture des systèmes planétaires joue un rôle important sur l’habitabilité des planètes elles-mêmes, ainsi que la présence d’astéroïdes, qui peuvent fournir des éléments cruciaux pour la vie. Il semble également que des planètes comme Jupiter aient un travail important, car leur immense gravité peut protéger les planètes voisines du bombardement constant de petites roches et, comme dans notre cas, peut influencer le mouvement de la ceinture d’astéroïdes qui partage son orbite. Mais aussi bouleverser la trajectoire des plus petites roches, les précipitant vers le système solaire intérieur. Au début de l’histoire de notre système, Jupiter a probablement contribué à aider ces roches à atteindre la Terre. En d’autres termes, la découverte d’exoplanètes similaires à notre propre Jupiter peut nous aider à rechercher la vie dans d’autres systèmes planétaires.

« Les analogues de Jupiter se forment préférentiellement autour d’étoiles avec des métallicités quasi solaires et, étonnamment, des planètes de faible masse potentiellement habitables pourraient être courantes autour d’étoiles hébergeant un Jupiter froid », expliquent les astronomes dans leur étude.

Au moins sur le papier, la découverte d’un analogue de Jupiter peut donc suggérer qu’un monde rocheux semblable à la Terre pourrait être en orbite autour de HIP 104045, bien que la présence d’un super-Neptune, selon l’équipe, exclurait cela en donnant une raison de plus à pensent que notre système solaire est particulièrement atypique et représente peut-être moins de 1% des systèmes planétaires avec des étoiles semblables au Soleil. Clairement, nous n’avons pas encore assez d’informations pour pouvoir le dire, alors les astronomes continueront à chercher.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :