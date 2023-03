Voici comment lire des vidéos YouTube en arrière-plan

YouTube est devenu un élément fondamental de notre vie quotidienne, nous permettant de regarder et de profiter d’un large éventail de vidéos allant des clips musicaux aux actualités, aux documentaires et même aux films. Cependant, l’un des principaux inconvénients de la plate-forme est que vous devez vous abonner à YouTube Premium pour profiter de la lecture en arrière-plan, ce qui vous permet de continuer à regarder une vidéo tout en utilisant une autre application ou avec votre téléphone verrouillé. Heureusement, il existe plusieurs façons de lire gratuitement YouTube en arrière-plan sur Android.

Comment lire des vidéos Youtube en arrière-plan

L’une des façons d’y parvenir est d’utiliser un navigateur Web qui prend en charge le mode Picture-in-Picture (PiP) d’Android, ce qui nous permet d’afficher le contenu dans une petite fenêtre pendant qu’une autre application est ouverte. Dans cet article, nous allons explorer trois navigateurs Web qui peuvent lire YouTube en arrière-plan. Et comment les utiliser.

Vivaldi

Le premier navigateur de notre liste est Vivaldi. C’est un navigateur gratuit qui lit l’audio YouTube en arrière-plan et fonctionne parfaitement bien. En plus de vous permettre d’écouter le contenu. Lorsque vous utilisez une autre application, vous pouvez également continuer à écouter avec l’écran éteint. Pour utiliser Vivaldi à cette fin, vous devez le télécharger gratuitement sur le Google Play Store. Et modifiez les paramètres du navigateur pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les étapes à suivre consistent à appuyer sur le gestionnaire d’onglets dans le coin inférieur droit, à appuyer sur le bouton à trois points en haut à droite, à entrer dans « Paramètres », à cocher les cases « Rester dans le navigateur » et « Autoriser la lecture audio en arrière-plan », et enfin en appuyant sur « Redémarrer maintenant ». Après le redémarrage du navigateur, vous pouvez accéder à la version Web de YouTube pour afficher le contenu en arrière-plan. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez le service Google pour écouter de la musique car cela vous permettra d’économiser la batterie.

Firefox

Le deuxième navigateur de notre liste est Mozilla Firefox, un navigateur Web populaire pour Android connu pour son excellente sécurité des utilisateurs et sa protection de la vie privée. Firefox vous permet de regarder des vidéos YouTube dans une petite fenêtre tout en utilisant une autre application gratuitement. Pour utiliser Firefox à cette fin, vous devez télécharger l’application depuis le Google Play Store et rechercher la vidéo dans la version Web de la plateforme. Une fois que vous avez trouvé la vidéo, mettez-la en plein écran et appuyez sur le bouton « Accueil » pour accéder à l’écran d’accueil.

La vidéo restera dans cette petite fenêtre pendant que vous faites autre chose. Si vous voulez aller plus loin et lire YouTube lorsqu’il est verrouillé, vous devrez installer l’extension Video Background Play Fix, qui fonctionne également avec Vimeo. Cette extension nécessite une autorisation pour accéder aux données de navigation de ces deux services. Mais il atteindra son objectif sans aucun problème.

Opéra

Le troisième navigateur de notre liste est Opera, un navigateur rapide et sécurisé avec un VPN intégré. Comme Firefox, Opera vous permet de lire gratuitement YouTube en arrière-plan, mais avec une légère différence. Dans ce cas, vous devez ouvrir le navigateur et entrer YouTube pour rechercher la vidéo que vous souhaitez regarder. Une fois en train de jouer, il vous suffit de minimiser Opera pour que le contenu continue à jouer. Mais dans une petite fenêtre dans le coin inférieur droit de l’écran. Malheureusement, la lecture d’Opera sur YouTube ne fonctionne pas si nous verrouillons l’appareil. Mais c’est très utile si vous voulez regarder des vidéos ou écouter de la musique pendant que vous faites autre chose avec votre mobile.

Verdict

En conclusion, jouer YouTube en arrière-plan gratuitement sur Android est possible. Et il y a plusieurs façons d’y parvenir. Vous pouvez utiliser Vivaldi, Mozilla Firefox ou Opera, qui prennent tous en charge le mode Picture-in-Picture (PiP) d’Android, vous permettant d’afficher le contenu dans une petite fenêtre pendant qu’une autre application est ouverte. Ces navigateurs offrent une excellente alternative à l’abonnement YouTube Premium payant. Vous permettant d’économiser la batterie et de continuer à profiter de vos vidéos YouTube préférées tout en multitâche sur votre mobile.