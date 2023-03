Soocas Spark – Brosse à dents électrique puissante et abordable

La panne

La Soocas Spark est une brosse à dents électrique très intéressante. Il apporte l’efficacité des appareils haut de gamme, mais ne coûte que 55,99 $. Il a une construction en aluminium durable, un indice IPX8 pour l’immersion dans l’eau et une autonomie de 40 jours.

Pour beaucoup de gens, les brosses à dents électriques ne sont pas vraiment une chose. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Les brosses à dents manuelles ont un long héritage historique et les brosses à dents électriques sont relativement nouvelles et, dans certains cas, ne sont pas très abordables. Pour certains utilisateurs, il n’y a aucune raison de dépenser pour une brosse à dents électrique s’ils peuvent garder leurs habitudes habituelles. Mais que diriez-vous d’une brosse à dents électrique suffisamment abordable et qui fait également le travail de manière bien supérieure à une brosse à dents ordinaire ? Il est temps de rencontrer la brosse à dents électrique Soocas Spark !

Dans cette revue, vous en saurez plus sur la brosse à dents électrique Soocas Spark. C’est un joli « gadget » qui coûte environ 55 $ et peut donc être considéré comme une brosse à dents électrique économique. Malgré cela, il offre un bon rapport qualité-prix avec de belles fonctionnalités et un bon niveau de style. Consultez cette revue pour en savoir plus à ce sujet.

Aperçu SOOCAS

Pour ceux qui ne le savent pas, Soocas a toute une histoire et n’est pas une entreprise qui est venue tout d’un coup. La marque a été créée il y a quelques années, en 205 en tant que sous-marque Xiaomi. Ceux qui connaissent un peu Xiaomi savent à quel point la société dispose d’un large éventail de sous-marques sur le marché chinois. Soocas est une entreprise prospère et innovante dans le segment des produits de « soins personnels, dentaires et de santé ».

Soocas propose une large gamme de produits dentaires tels que des brosses à dents électriques, des rasoirs électriques et même un sèche-cheveux. La marque a remporté des prix tels que le RedDot Design Award et le & AWE Awards. Lorsque vous regardez la brosse à dents électrique Soocas, il est facile de savoir qu’il s’agit de plus qu’une simple marque dentaire – elle a un certain sens de la modernité et de la technologie.

Soocas a pour slogan « Juste un pas de plus dans les soins personnels ». L’objectif de l’entreprise est d’aider les gens à gagner en confiance et à être en meilleure santé.

La brosse à dents électrique Soocas

Avec un prix d’environ 56 $, la brosse à dents électrique Spark est un produit sophistiqué qui fait le travail. Il n’y a aucune sorte de fonctionnalités logicielles avancées ou de choses que vous devez modifier via une application distincte. La brosse à dents est prête dès la sortie de la boîte. C’est un produit léger avec un design élégant mais élégant.

En termes de fonctionnalité, la brosse à dents électrique a jusqu’à 30 000 vibrations sonores par minute. Il existe deux modes distincts avec des vibrations douces qui conviennent aux dents sensibles ou aux nouveaux utilisateurs. Bien sûr, il existe un mode supérieur qui offre un nettoyage efficace pour ceux qui souhaitent un blanchiment des dents. Le produit brille en vert et c’est une fonctionnalité intéressante. Cela fonctionne comme un rappel qu’après 30 secondes dans une zone, la brosse clignotera avec une légère vibration pour indiquer de passer à une nouvelle zone dans votre bouche.

Le Soocas Spark dispose d’un anneau LED pour vous rappeler l’état de la batterie. C’est un produit moderne et comme vous vous en doutez, il dispose d’un port USB Type-C pour le chargement. Oui, certains smartphones sont encore à la traîne avec le micro USB, mais Spark dit bienvenue à l’ère moderne avec un connecteur USB Type-C. Selon les données officielles, le produit peut durer 40 jours avec seulement 2 heures de charge. Je dois dire que lors de mon utilisation régulière (3 ou 4 utilisations par jour), je n’ai pas encore chargé le produit pour la première fois.

Forfait simplifié

Le Soocas Spark est livré avec une simple boîte en carton, mais qui contient tout ce dont vous aurez besoin. Nous avons le corps principal de la brosse à dents électrique avec une tête de brosse en plastique vert. La construction vous permet de remplacer la brosse en plastique en cas de besoin. La société a également eu la gentillesse de fournir un câble de chargement USB-A vers USB-C et un étui de voyage en plastique vert pour la protection.

Conception et style

Le Soocas Spark a un design élégant et il est assez moderne pour vous rappeler qu’il s’agit d’un produit 2002-2023. Le corps est cylindrique et en aluminium permettent. Il alimente le système pendant que vous faites le travail avec une tête de brosse transparente. La taille de la brosse est de 22,7 cm de longueur et 1,6 cm de largeur. Le produit est assez léger avec seulement 59,5 grammes. L’appareil dispose d’un seul bouton vert pour allumer et éteindre. Selon Soocas, il a été testé pour 20 000 clics. Cela indique que, dans le monde réel, vous l’utiliserez pendant des années sans aucun problème.

L’un des inconvénients est peut-être qu’il y a une tête en plastique dans la boîte. Il est fait de matériaux durables, mais vous devrez éventuellement le changer. Ce serait formidable d’avoir au moins une tête supplémentaire dans la boîte. Quoi qu’il en soit, ils sont disponibles sur le site Web de Soocas. Et vous pouvez en acheter plus pour une utilisation future.

J’aurais apprécié des têtes supplémentaires

Ne vous méprenez pas, vous utilisez probablement la tête fournie depuis longtemps. La tête utilise des poils DuPont en nylon. Ils sont conçus pour nettoyer efficacement la plaque dentaire sans abîmer les gencives. Je l’utilise depuis quelques semaines et la tête est toujours excellente. Les pointes ont des pointes de poils arrondies pour fournir une couche de protection supplémentaire.

Le connecteur USB-C se trouve au bas du moteur. Il est assez simple de le charger via n’importe quel câble à proximité. Il est possible de le recharger facilement via l’ordinateur, la télévision ou une simple prise murale. Comme je l’ai déjà dit, le produit a une batterie capable. Vous aurez besoin d’une longue période d’utilisation continue pour vider cette batterie.

Comme je l’ai déjà dit, il y a une LED pour indiquer certains des comportements de Soocas Spark. Par exemple, lorsqu’il est vert, cela indique qu’il est en mode doux. La LED s’allume en bleu lorsque vous utilisez le mode de nettoyage et elle s’allume en ROUGE lorsque la batterie est faible.

Outre la construction en aluminium durable, le Soocas Spark bénéficie de la cote IPX8. Il peut supporter les immersions, vous n’avez donc pas à vous soucier de le mouiller.

Le Soocas Spark fait-il le travail ?

Selon Soocas, le Soocas Spark peut se débarrasser de la « plaque tenace ». Cela n’indique pas que la brosse à dents est agressive (elle peut l’être pour certaines dents sensibles). Il est assez doux et peut vraiment fournir des résultats satisfaisants après une longue période d’utilisation.

Le Soocas Spark utilise des vibrations sonores pour briser la plaque. Malgré son prix abordable, la brosse à dents est assez efficace et n’échouera pas par rapport à des produits plus coûteux.

J’ai parlé de la tête unique qui est fournie dans le package. Il n’est pas difficile de trouver une tête sur le site Web de Soocas. Cependant, je pense qu’une solution tierce peut s’y adapter, mais je devrai l’essayer plus tard.

Le mode nettoyage peut être un peu inconfortable pour certaines utilisations. Assurez-vous donc de ne l’utiliser que si vous avez l’intention de faire un blanchiment. À noter qu’il existe un mode intelligent pour « vous assister ». Lors du brossage, la brosse à dents vous avertira toutes les 30 secondes de se déplacer pour brosser une nouvelle zone, et il y a une minuterie pendant 2 minutes. Il indiquera que vous devez le déplacer vers le haut ou vers le bas

Verdict – Le Soocas Spark en vaut-il la peine ?

Je dois dire que je suis satisfait de l’expérience globale fournie par le Soocas Spark. Il offre des fonctionnalités, des fonctionnalités et un bon niveau de qualité malgré son prix abordable de 55 $. Il bénéficie d’une construction durable qui s’améliore grâce à la cote IPX8.

La durée de vie de la batterie est excellente et la brosse à dents est suffisamment polyvalente grâce aux deux modes de brossage distincts. De plus, c’est cool d’avoir un flash LED et un ensemble de minuteries indiquant ce qu’il faut faire pour obtenir un nettoyage parfait.

L’inconvénient est la tête unique, mais vous pouvez facilement contourner cela en obtenant plus de têtes à l’avenir.

Je ne peux pas m’empêcher de recommander cette belle brosse à dents électrique à 55 $ si vous voulez quitter le monde du brossage manuel moins efficace. Si vous êtes intéressé par le produit, ou peut-être souhaitez-vous en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Soocas et découvrez-en plus sur cette merveilleuse brosse à dents électrique à 55,99 $.