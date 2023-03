Les États-Unis mettent sur liste noire le chinois Loongson alors que ses processeurs arrivent à maturité

Conclusion : Le département américain du Commerce a modifié les réglementations de l’administration des exportations et ajouté 37 entités à la liste des entités, qui décrit toutes les organisations étrangères avec lesquelles les entreprises américaines ne peuvent pas faire affaire. La plupart des entités figurant sur la liste noire sont chinoises, dont les deux plus influentes : Loongson Technology et Inspur Group Co. Sont également incluses diverses institutions publiques, des centres nationaux de recherche, des fabricants d’équipements et des éditeurs de logiciels privés.

Environ la moitié des entités ciblées sont punies pour avoir contribué aux programmes de missiles balistiques et nucléaires en Chine et dans ses États alliés. La plupart des entités restantes, dont Loongson et Inspur, sont accusées d’avoir acquis des technologies américaines pour le compte de l’Armée populaire de libération. La Chine a confirmé que son armée utilisait des processeurs Loongson lorsqu’elle a interdit leur exportation vers la Russie l’année dernière pour préserver son propre approvisionnement.

Il est interdit aux entités figurant sur la liste des entités d’acheter ou de concéder sous licence des technologies américaines, même indirectement. Par exemple, Loongson ne peut pas faire fabriquer ses processeurs par des équipements américains, excluant la plupart des fonderies avec des nœuds modernes. Les entreprises peuvent demander au Bureau de l’industrie et de la sécurité une licence pour vendre leurs produits à une entité figurant sur la liste, mais sous la présomption de déni, c’est-à-dire que leurs chances ne sont pas bonnes.

Loongson a une petite gamme de processeurs fabriqués sur le nœud 12 nm avec des performances comparables aux processeurs AMD et Intel d’il y a quelques générations. Cependant, ils sont assez différents sous le capot et implémentent une ISA (architecture de jeu d’instructions) propriétaire appelée LoongArch qui réduit leur dépendance vis-à-vis des licences étrangères. Ils sont fabriqués par l’entreprise publique SMIC. Étant donné qu’il est peu probable qu’il obtienne une licence, le SMIC risque de perdre ses licences et ses clients américains, notamment Broadcom, Qualcomm et Texas Instruments, s’il continue à travailler avec Loongson.

Inspur est le troisième plus grand fournisseur de serveurs au monde, capturant 10 % du marché mondial. Il a maintenant ses doigts dans tous les tartes populaires, y compris l’intelligence artificielle, l’analyse de données, le cloud computing et le stockage. Il était déjà en difficulté après que les États-Unis ont adopté une politique en septembre dernier qui rendait difficile pour les entreprises chinoises d’acheter le dernier hardware auprès des producteurs américains, en particulier AMD, Intel et Nvidia. Il risque maintenant d’être coupé des cartes mères, des blocs d’alimentation, des SSD, des microcontrôleurs et de tous les autres composants informatiques courants.

Nous avons signalé la semaine dernière que les entreprises chinoises avaient stocké des équipements de fabrication de puces au cours des derniers mois en prévision de ces restrictions et de futures restrictions sur leur industrie. Ce n’est que le dernier d’une série de grèves contre l’industrie technologique chinoise qui a commencé avec Huawei il y a quatre ans et ne montre aucun signe de ralentissement.

