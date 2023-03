Un autre smartphone de 2021 reçoit la mise à jour MIUI 14 !

Xiaomi, une société d’électronique chinoise connue pour produire des smartphones, est actuellement en train de mettre à jour ses appareils vers les dernières versions d’Android et sa propre interface utilisateur, MIUI. L’année dernière, la société a présenté Android 13 et l’a rapidement intégré à son interface. Maintenant, Xiaomi a annoncé avoir rendu MIUI 14 disponible pour les appareils compatibles basés sur Android 12 et 13. Cela inclut le Redmi Note 8 2021, qui a fait ses débuts en 2021 et est désormais éligible pour la mise à jour MIUI 14.

Redmi Note 8 2021 reçoit la mise à jour MIUI 14 basée sur Android 13

Selon le rapport de Xiaomiui, les modèles mondiaux Redmi Note 8 2021 ont reçu la mise à jour MIUI 14. Cette nouvelle version, basée sur Android 13, est disponible avec le numéro de build V14.0.3.0.TCUMIXM. Cette mise à jour apporte une foule de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations à l’appareil, y compris le correctif de sécurité de février 2023, qui améliore considérablement la sécurité du système. La mise à jour a une taille de 3,1 Go, les utilisateurs doivent donc s’assurer qu’ils disposent d’un espace de stockage suffisant sur leurs appareils avant de tenter de le télécharger et de l’installer.

Il convient de noter que la mise à jour MIUI 14 n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs de Mi Pilot et ne sera diffusée au grand public que si aucun problème n’est rencontré lors des tests. Bien que la date de sortie exacte ne soit pas encore connue, il devrait commencer à être déployé à partir de la fin de ce mois. Xiaomi a fourni une liste de tous les modèles qui recevront la version globale de MIUI 14, que les utilisateurs peuvent consulter pour voir si leur appareil est éligible à la mise à jour.

Dans l’ensemble, la mise à jour MIUI 14 promet d’améliorer l’expérience utilisateur pour les propriétaires d’appareils Xiaomi en apportant de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. Avec la sortie mondiale imminente, les utilisateurs peuvent s’attendre à découvrir la dernière version de MIUI sur leurs appareils. Cependant, il est important de s’assurer que leur appareil est compatible avec la mise à jour et qu’ils disposent de suffisamment d’espace de stockage pour accueillir la version de 3,1 Go. En restant informés et en prenant les précautions nécessaires, les utilisateurs de Xiaomi peuvent garantir une expérience de mise à jour fluide et sans tracas.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Voici la liste des modèles de smartphones Xiaomi, Redmi et Poco qui recevront la mise à jour globale MIUI 14

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Édition Xiaomi 12S Pro Dimensity

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Zoom Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Tablette Xiaomi 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G