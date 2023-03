Des téléphones aux appareils portables : les meilleurs appareils du MWC 2023

Le MWC 2023 n’a été rien de moins qu’un festival technologique. De la gamme ThinkPad mise à jour de Lenovo au téléphone et à l’ordinateur portable enroulables de Motorola, il y en a pour tous les goûts. De plus, OnePlus a démontré sa technologie de refroidissement liquide de pointe pour les téléphones. Regardons ces meilleurs appareils du MWC 2023, dans l’espoir de mettre la main à la pâte un jour.

Lenovo ThinkPad

La gamme ThinkPad de Lenovo est déjà réputée pour être excellente. Pourtant, la société a mis à jour la gamme avec des processeurs Intel Core I de nouvelle génération et des panneaux OLED, donnant à ces ordinateurs portables professionnels très appréciés un aperçu de la technologie 2023. Une caractéristique remarquable est le nouvel évent de chauffage du ThinkPad X13 Gen 4, qui a été déplacé à l’arrière pour éviter la surchauffe lorsque le dessous de l’ordinateur portable est bloqué. En revanche, les pavés tactiles haptiques Sensel de la gamme Lenovo Thinkpad Z13 Gen 2 offrent une sensation de clic plus nette et plus précise pour remplacer les pavés tactiles flous de la génération précédente.

Téléphone mobile de Motorola

Le Rizr, un concept de téléphone enroulable de Motorola, offre une touche distinctive à l’engouement pour les téléphones flexibles. Lorsque vous appuyez deux fois sur un bouton sur le côté du Rizr, l’écran de 5 pouces s’étend à 6,5 pouces. L’écran supplémentaire a formé un deuxième écran à l’arrière, qui semble provenir d’un rouleau. Vous pouvez également utiliser l’espace supplémentaire sur l’écran comme fenêtre d’aperçu ou déplacer l’écran du téléphone pour révéler la caméra frontale. Motorola présente également un ordinateur portable enroulable avec un écran qui se rétracte derrière ou dans la charnière.

Refroidisseur OnePlus CryoFlux

OnePlus a présenté le refroidisseur basé sur Active CryoFlux, une nouvelle technologie de refroidissement liquide qui peut abaisser la température de l’appareil jusqu’à deux degrés pendant le jeu. Un mélange d’eau, d’huile et de poudre de mica dissipe la chaleur des pièces essentielles du système de refroidissement. De plus, OnePlus a présenté un système de refroidissement actif pour les téléphones qui se fixe à l’arrière de l’appareil et utilise une interface de refroidissement thermoélectrique pour dissiper la chaleur. Cet appareil utilise jusqu’à 45 W de puissance et peut abaisser les températures jusqu’à 20 degrés Celsius (68 degrés Fahrenheit).

Huawei Cyber ​​Montre

Ne cherchez pas plus loin que la Cyber ​​Watch de Huawei si vous recherchez une montre intelligente qui peut simultanément vous garder connecté et en sécurité. Cette montre est idéale pour ceux qui veulent rester au top de leurs objectifs de santé car elle dispose d’un suivi de la condition physique, d’une surveillance du sommeil et d’une surveillance de la fréquence cardiaque. Les fonctionnalités de sécurité avancées, y compris la communication cryptée, le logiciel antivirus et la protection anti-malware, le distinguent. Vous pouvez maintenir une connexion mondiale tout en protégeant la sécurité de vos données avec la Huawei Cyber ​​Watch.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les nouvelles lunettes AR de Xiaomi

Avec les lunettes AR de Xiaomi, voyez le monde sous un nouveau jour. Ces lunettes créent une expérience immersive et interactive en utilisant la technologie de réalité augmentée pour superposer des images numériques au monde réel. Les lunettes Xiaomi AR améliorent votre expérience, que vous regardiez un film, jouiez à un jeu ou naviguiez sur Internet. Ces lunettes sont idéales pour tous ceux qui recherchent un accessoire high-tech à la fois tendance et pratique grâce à leur design épuré et stylé.

Le téléphone bon marché réparable de Nokia

Le téléphone économique réparable de Nokia est idéal pour ceux qui recherchent un smartphone fiable qui ne cassera pas leur tirelire. Mais sa capacité à se faire réparer le distingue des autres téléphones à bas prix. Vous n’avez pas à remplacer votre téléphone ou à le jeter en cas de problème. Au lieu de cela, vous pouvez remplacer le composant endommagé, ce qui vous coûtera moins cher et produira moins de déchets électroniques. Le Nokia Repairable Budget Phone est un choix judicieux pour tous ceux qui recherchent un téléphone respectueux de leur portefeuille et de l’environnement, grâce à sa conception robuste et à sa batterie longue durée.

Realme GT3 240W

Le Realme GT 3 240W est le bon smartphone pour vous si vous êtes un utilisateur expérimenté qui a besoin d’un appareil pour vous suivre. Ce téléphone est conçu pour la vitesse et l’efficacité grâce à sa capacité de charge rapide de 240 W et son processeur Qualcomm Snapdragon incroyablement rapide. Il est idéal pour les joueurs, les photographes et tous ceux qui attendent le meilleur de leur téléphone, car il dispose d’un appareil photo de premier ordre et d’un écran accrocheur. Où que vous soyez, vous pouvez rester connecté et productif avec le Realme GT 3 240W.

Tecno Phantom V Fold

Pour ceux qui veulent rester à la pointe de la technologie, le Tecno Phantom V Fold est le smartphone idéal. Ce téléphone est parfait pour le multitâche et pour rester productif lors de vos déplacements grâce à sa conception pliable et à son grand écran flexible. L’un des téléphones les plus avancés technologiquement disponibles, il dispose d’un processeur puissant, d’une technologie d’appareil photo de pointe et d’une connectivité 5G. Le Tecno Phantom V Fold est un gadget qui améliorera l’expérience de votre smartphone, que vous l’utilisiez pour travailler ou jouer.