Microsoft Bing Chat continue d’apprendre et d’améliorer ses réponses de chat basées sur l’IA. Cependant, nous ne nous attendions pas à ce que vous produisiez des illustrations ASCII pour certaines de vos réponses.

Bing commence à montrer son talent artistique

Michael P. Frank a posté quelques captures d’écran intéressantes de son échange avec Bing Chat. Lorsqu’on lui a demandé de montrer des images de grêle ou de grésil, le chatbot a répondu avec des illustrations ASCII montrant des exemples des deux, avec « grêle » sur une « voiture » et « grésil » sur une « route »:

LMAO ???? Je demandais à Bing chat comment distinguer la grêle et le grésil et il a décidé d’illustrer en utilisant l’art ASCII. Manière de contourner le fait de ne pas avoir d’interface graphique, Bing ???? pic.twitter.com/D1e4IwefWF —Michael P. Frank ????????♻️ (@MikePFrank) 2 mars 2023

Les illustrations de ces exemples sont assez amusantes, mais peut-être involontairement. Bien que ces exemples n’aient peut-être pas été les meilleurs, Bing a fait un peu mieux avec l’art ASCII lorsque Frank lui a demandé de dessiner un bonhomme de neige :

Il veut vraiment être un artiste! ???? Quand vont-ils sortir une version capable de visualiser et de générer des images réelles ? ☺️ pic.twitter.com/4V00lebiXY —Michael P. Frank ????????♻️ (@MikePFrank) 2 mars 2023

Mikhail Parakhin, responsable de la publicité et des services Web chez Microsoft, a publié une note sur cette nouvelle fonctionnalité sur Twitter, déclarant : « Le modèle vient d’apprendre à produire de l’art ASCII très rudimentaire. Nous n’avons rien fait de spécial pour cela. »

Il sera intéressant de voir si Bing Chat peut bientôt faire de l’art ASCII plus avancé, et peut-être mieux afficher des illustrations et des images réelles dans vos réponses à un moment donné dans le futur. L’évolution du nouveau Bing avec intelligence artificielle est évidente et chaque jour, il montre les améliorations et les changements les plus intéressants.



