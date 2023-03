Vous ne le croirez pas ; Valve Enabled Native Ray Tracing sur Steam Deck !

Si vous avez déjà examiné les composants internes de Steam Deck et pensé qu’il ne pourrait jamais ray tracing, Valve est là pour vous prouver le contraire. Autrement dit, Valve active officiellement le support. Oui, le ray tracing était auparavant une chose faisable en faisant quelques ajustements Linux-y dans la console de jeu portable.

La fonction officielle de ray tracing est désormais disponible dans le dernier système d’exploitation bêta que Valve déploie. Et compte tenu du fait que le Steam Deck coûte autant que le RTX 3050, pouvoir jouer à des jeux avec ray tracing est sans aucun doute une chose impressionnante sur l’appareil de jeu portable.

Quoi de neuf dans la version bêta de Steam Deck OS

La dernière mise à jour bêta amène le système d’exploitation Steam Deck au pilote graphique Mesa 23.1. Et jusqu’à présent, c’est la mise à jour la plus intéressante pour l’appareil de jeu portable. Tout d’abord, il élimine certains des problèmes de corruption graphique qui existent dans la version officielle actuelle. Deuxièmement, il corrige les plantages du GPU « dans plusieurs titres à venir ».

Mais surtout, la mise à jour du système d’exploitation Steam Deck permet le ray tracing dans Doom Eternal. Vous vous demandez quelles seront les performances lorsque vous activez le ray tracing sur un titre exigeant tel que Doom Eternal ? Eh bien, Pierre-Loup Griffais est allé de l’avant et a démontré la performance sur Twitter.

Le développeur de Steam Deck, Pierre-Loup Griffais, a joint une capture d’écran dans le fil. Et comme la capture d’écran provient du développeur, vous pouvez être sûr qu’elle provient sûrement de Deck. Néanmoins, l’image montre que la console est capable d’exécuter Doom Eternal avec le ray tracing à 35 images par seconde.

En plus de cela, le développeur de Steam Deck a publié un graphique de temps de trame associé montrant une performance apparemment solide. Maintenant, Doom Eternal n’est en aucun cas le sujet de conversation de la ville en ce qui concerne les effets en ray tracing exagérés. Cependant, il met en œuvre une technologie intelligente qui améliore les reflets et l’éclairage tout au long du jeu.

Le jeu n’a même pas d’exigences élevées en matière de ray tracing. À 1080p, le jeu vous suggère d’utiliser le RTX 2060. Fondamentalement, la technologie du jeu passe directement par l’API graphique Vulkan au lieu du DXR via une couche de protons. Et ce dernier peut ajouter un impact important sur la fréquence d’images, dont le Steam Deck ne souffre pas dans ce cas.

DXR arrive également !

Même si le jeu ne repose pas sur DXR, le développeur de Steam Deck a déclaré: « DXR est dans le tuyau, mais pas encore tout à fait prêt. » En d’autres termes, les développeurs testent déjà DXR sur l’appareil de jeu portable. Une fois prêt, vous pourrez activer DirectX Raytracing directement sur le Deck. Et c’est assez sauvage !

Cependant, Steam Deck pourrait avoir un coup de performance avec les titres DXR. Comme indiqué précédemment, c’est plus difficile du côté du GPU. Pourtant, avoir la fonction DXR sur le Steam Deck est certainement quelque chose à espérer.

Sur cette note, le ray tracing sous Linux est actuellement en très bon état. Avec PopOS !, vous pouvez obtenir une expérience globale décente avec un ensemble de matériel performant. En fait, vous pourrez obtenir à la fois le ray tracing et le DLSS si vous disposez d’un GPU Nvidia compatible. Cependant, le GPU du Steam Deck provient d’AMD. Donc, ne vous attendez pas à des performances DLSS appropriées.

Néanmoins, l’exécution de DLSS et de ray tracing sous Linux vous obligera à gérer certains arguments de pré-lancement. De plus, cela ne fonctionne pas avec tous les titres. Pour cette raison, avec une prise en charge directe sur Steam Deck, les choses seront bien meilleures pour les utilisateurs d’appareils de jeu portables. Et même si les performances ne sont peut-être pas super fluides, nous espérons que le Deck offrira une expérience jouable sur différents titres.