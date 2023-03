Découvrez Snapchat My AI – Un chatbot propulsé par ChatGPT

ChatGPT a pris le monde d’assaut. Il a tellement gagné en popularité que le chatbot fait désormais partie de la vie de beaucoup. Maintenant, il attire l’attention des plateformes de médias sociaux. Chaque grande entreprise essaie de l’intégrer dans ses plateformes. Et Snapchat est devenu le tout premier à introduire l’intégration en tant que My AI.

Selon Snapchat, My AI est essentiellement un chatbot qui sera alimenté par ChatGPT. Il utilise le modèle GPT-3.5 et est actuellement une « fonctionnalité expérimentale ». La fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs qui ont l’abonnement Plus. Et si vous êtes l’un d’entre eux, vous pouvez trouver le chatbot directement dans l’application.

Qu’est-ce que Snapchat peut faire avec mon IA

Même si My AI est actuellement une fonctionnalité exclusive pour les abonnés Snapchat Plus, l’équipe prévoit de rendre le bot accessible à tous. Autrement dit, My AI sera bientôt disponible pour 750 millions d’utilisateurs mensuels de la plateforme. Mais quel est exactement le cas d’utilisation de l’IA dans la plateforme de médias sociaux ?

Selon Spiegel de Snapchat, l’idée derrière My AI est de permettre aux utilisateurs de parler à une IA lorsqu’il n’y a pas d’amis ou de membres de la famille à qui parler. Il ajoute que la fonctionnalité d’IA est quelque chose que l’équipe est bien placée pour offrir en tant que service de messagerie.

Au stade initial, My AI est une simple version mobile de ChatGPT disponible sur Snapchat. Cependant, il existe une différence majeure entre le ChatGPT réel et My AI. Autrement dit, My AI a certaines restrictions en ce qui concerne ce qu’elle peut offrir comme réponse.

Snapchat a formé My AI à respecter strictement les directives de confiance et de sécurité de l’entreprise. Ainsi, il n’offrira pas de réponses qui incluent la violence, le contenu sexuellement explicite, la transpiration ou les opinions sur des sujets risqués tels que la politique.

L’équipe derrière Snapchat a également supprimé la fonctionnalité qui a rendu ChatGPT interdit dans certaines écoles. Mon IA n’offrira pas de réponses lorsque vous lui demanderez d’écrire des essais académiques sur divers sujets. Il refusera poliment de telles invites.

Cependant, ce n’est pas la version finale de My AI. Snapchat prévoit de régler le chatbot en prenant les commentaires des gens. Et avec le temps, il cessera encore de donner des réponses inappropriées.

À quoi peut ressembler votre expérience avec mon IA

Compte tenu de la popularité de ChatGPT, Snapchat sait que la plupart des gens savent utiliser les chatbots. C’est pourquoi l’équipe ne propose pas d’instructions sur l’utilisation de My AI. Au lieu de cela, vous serez accueilli avec une page de chat vierge, où le chatbot vous attendra pour démarrer une conversation.

Maintenant, alors que ChatGPT est devenu plus un outil de productivité, My AI de Snapchat ressemble plus à un personnage. Il a sa propre page de profil, qui ressemble au profil d’un utilisateur régulier. Bien sûr, le Bitmoji est différent, ce qui lui permet de se distinguer du reste des utilisateurs.

La conception spécifique du profil My AI suggère que Snapchat souhaite que le chatbot soit un autre ami avec lequel vous pouvez interagir. C’est-à-dire qu’il n’est pas censé être un moteur de recherche.

Cette distinction va sûrement sauver Snapchat de quelques maux de tête. L’équipe n’a pas à s’inquiéter des mauvaises réponses, ce pour quoi Google a été confronté à un contrecoup avec son barde.

Même ainsi, avoir un chatbot avec lequel vous pouvez jouer semble certainement amusant. Et compte tenu de la base d’utilisateurs de Snapchat, My AI attirera sûrement beaucoup d’utilisateurs. Cela pourrait éventuellement permettre à ChatGPT d’étendre son modèle et de le rendre plus convivial à l’avenir.

De plus, My AI peut sûrement booster le modèle commercial de Snapchat, qui n’est actuellement pas au bon endroit. La plate-forme devrait maintenant voir de plus en plus d’utilisateurs dans le niveau d’abonnement payant.