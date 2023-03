C’est ce que confirme un nouveau rapport de la World Obesity Federation, selon lequel le pourcentage de sujets en surpoids ou obèses pourrait dépasser 51% dans 12 ans.

Plus de la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse d’ici 2035. C’est ce qu’affirme le nouveau rapport annuel de la Fédération mondiale contre l’obésité, selon lequel le pourcentage de sujets en surpoids ou obèses pourrait dépasser 51 % dans 12 ans. Selon les tendances actuelles, plus de quatre milliards de personnes seront touchées, les taux augmentant le plus rapidement chez les enfants et les adolescents. Les pays à revenu faible et intermédiaire d’Afrique et d’Asie connaîtront les augmentations les plus importantes, le coût mondial des soins de santé devant dépasser 4 000 milliards de dollars par an d’ici 2035.

A ce jour, note le rapport, environ 2,6 milliards de personnes dans le monde – 38% de la population mondiale – sont déjà en surpoids (indice de masse corporelle, IMC supérieur ou égal à 25) ou obèses (IMC supérieur ou égal à 30). Sans mesures pour résoudre le problème, les taux de surpoids et d’obésité devraient augmenter rapidement, en particulier chez les enfants et les adolescents, où la prévalence de l’obésité devrait être au moins le double de celle de 2020. Dans l’ensemble, le nombre de personnes obèses augmentera de l’actuel un sur sept à un sur quatre d’ici 2035. Si cela devait se produire, près de 2 milliards de personnes dans le monde seraient obèses.

Le professeur Louise Baur, présidente de la fédération, a déclaré que les résultats sont « un avertissement clair » des graves répercussions futures de l’obésité si le problème n’est pas résolu. « Il est particulièrement préoccupant de voir les taux d’obésité augmenter le plus rapidement chez les enfants et les adolescents. » Les pays doivent prendre « des mesures ambitieuses et coordonnées » dans le cadre d’une « réponse internationale robuste » pour faire face à la crise sanitaire et économique croissante qu’entraîne l’obésité, estime la fédération.

« Les gouvernements et les décideurs du monde entier doivent faire tout leur possible pour éviter de répercuter les coûts sanitaires, sociaux et économiques sur les jeunes générations », a ajouté Baur.

Le rapport souligne également que neuf des dix pays avec les plus fortes augmentations attendues dans le monde sont des pays à revenu faible ou intermédiaire d’Afrique et d’Asie. Le Niger, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Somalie, le Nigéria et la République centrafricaine sont les pays les moins préparés à faire face à l’augmentation de l’obésité. Rachel Jackson Leach, directrice scientifique de la Fédération, a averti que sans action décisive, l’obésité pose un plus grand risque pour la santé de ces pays. « La rareté des ressources et le manque de préparation créeront une tempête parfaite qui aura un impact négatif majeur sur les personnes atteintes d’obésité », a déclaré Jackson. En ce qui concerne les nations européennes, les dix pays les mieux préparés pour lutter contre l’obésité sont la Suisse, la Norvège, la Finlande, l’Islande et la Suède, suivis de la France, du Royaume-Uni, du Portugal, de l’Irlande et de la Belgique.

