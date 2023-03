La charnière Samsung Galaxy Z Fold5 va-t-elle encore décevoir ?

Honor a récemment introduit le Honor Magic Vs sur les marchés mondiaux et l’appareil a certainement impressionné les fans du segment pliable. Après tout, cela apporte une énorme évolution pour la charnière. Grâce à sa technologie, le Honor Magic Vs est presque plat une fois plié, ce que Samsung n’a pas pu faire avec la précédente série Galaxy Z Fold. Avec Honor en compétition sur la scène internationale, Samsung doit améliorer la conception de son pliable. Après tout, non seulement Honor, mais d’autres marques peuvent bientôt présenter des technologies plus avancées qui rendent le Z Fold et son gros pli obsolètes. Selon un nouveau rapport, la conception de la charnière Samsung Galaxy Z Fold5 est presque terminée.

Le développement de la charnière Samsung Galaxy Z Fold5 est presque terminé

Le nouveau rapport provient du média sud-coréen The Elec. Selon lui, Samsung a commencé à tester la nouvelle charnière en forme de larme pour le Galaxy Z Fold5. Le téléphone devrait arriver sur le marché au cours du second semestre 2023, son annonce ayant lieu en août. Pour ceux qui ne le savent pas, la charnière en forme de larme est une conception qui permet aux aisselles de rouler sur elles-mêmes à l’intérieur de la charnière et apporte de nombreux avantages. Comme prévu, cela peut réduire l’écart entre les deux moitiés du téléphone.

Fait intéressant, au CES 2023, Samsung a montré les premiers signes d’une nouvelle technologie de charnière. Celui-ci avait une épaisseur de 14 mm, contrairement à l’implémentation actuelle qui a une épaisseur de 15,8 mm. Nous sommes curieux de voir si la nouvelle technologie fera son chemin vers le Samsung Galaxy Z Fold5. Espérons que le nouveau pliable ne ressemblera pas trop à son prédécesseur. Sinon, Samsung sera derrière ses concurrents qui ont une meilleure mise en œuvre de la conception.

À l’heure actuelle, la référence et les tests sont des obstacles que Samsung doit surmonter. À l’heure actuelle, le prototype de charnière doit passer par une période de référence de cinq jours. Lors des tests, des machines testeront la charnière pour 200 000 plis. L’objectif est de déterminer si la charnière conservera au moins 85 % de son étanchéité et de sa résistance initiales. Voyons si la marque coréenne le rendra bon à temps pour un éventuel Samsung Galaxy Z Fold 5.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le nouveau pliable sera-t-il une véritable mise à niveau de Samsung ?

Samsung a certainement beaucoup évolué dans les technologies utilisées dans ses téléphones Galaxy Z Fold. Du Galaxy Fold désordonné au Galaxy Z Fold 2, nous avons vu des améliorations massives, et elles sont arrivées jusqu’au dernier Samsung Galaxy Z Fold 4. Cependant, on peut penser que la gamme commence à devenir ennuyeuse. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs attendent avec impatience de voir les progrès de cette technologie. Paravents triple-pliants, ou pliables se replient vers l’intérieur et vers l’extérieur. Ce sont parmi les changements les plus attendus pour les téléphones pliables. Considérant que Samsung était l’une des « mères » de cette catégorie, il est naturel de voir le battage médiatique entourant le Samsung Galaxy Z Fold5. Cependant, nous ne pensons pas que le nouveau pliable apportera autant de changements révolutionnaires.

La première raison est que, comme nous l’avons écrit ci-dessus, les progrès techniques prennent du temps et doivent être testés. Samsung a déjà fait une démonstration de l’avenir de son pliable, mais montrer est différent d’être réellement prêt pour le marché de masse. Pour cette raison, rien ne garantit que de telles technologies avancées seront présentes dans le Galaxy Z Fold5. Pour l’instant, les mises à niveau sur des aspects techniques comme la charnière et la batterie sont des mises à niveau plus réalistes.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 devrait apporter un meilleur design que son prédécesseur. En termes de matériel, nous nous attendons à des mises à niveau incrémentielles. Le pliable collera probablement avec le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. La batterie peut grossir et nous nous attendons à une nouvelle itération de One UI 5.1 avec de nouvelles fonctionnalités. Comme nous le savons déjà, Samsung n’intégrera pas de stylet S Pen dans le prochain pliable.

Dans ce monde de fuites, nous n’avons pas besoin de retenir notre souffle plus longtemps. Le Samsung Galaxy Z Fold5 apparaîtra probablement dans plusieurs fuites avant sa sortie. Pour cette raison, nous avons juste besoin d’attendre et d’avoir de la patience.