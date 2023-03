Oppo Find N2 Flip pour obtenir l’icône Spotify pour son écran de couverture

L’écran de couverture plus grand est la caractéristique principale de l’Oppo Find N2 Flip. Cependant, l’écran ne supporte que quelques widgets et cela le rend moins apprécié. Oppo a promis d’étendre cette gamme au fil du temps. La société a maintenant confirmé que l’application Spotify arriverait sur l’Oppo Find N2 Flip le mois prochain.

Six applications sont disponibles pour l’écran de couverture de l’Oppo Find N2 Flip au lancement. Ces applications sont le widget météo, une minuterie, une caméra, un calendrier et des paramètres d’écouteurs. Cela donne une expérience assez limitée. Mais Oppo a promis à de nombreuses reprises, y compris lors du premier événement en février, d’augmenter la gamme au fil du temps. L’un des prochains widgets affichés par Oppo pour l’écran de couverture du Find N2 Flip était Spotify. Il permet aux utilisateurs de gérer pour jouer sans avoir à accéder à l’appareil.

Le widget Spotify pour le Find N2 Flip sera accessible en avril. La société a révélé à 9to5Google que le déploiement commencera le 15 avril. Les précommandes pour le Find N2 Flip sont actuellement ouvertes au Royaume-Uni et dans d’autres pays. Mais l’appareil lui-même n’est évidemment pas encore accessible. Les premiers acheteurs envisageraient un délai d’environ un mois jusqu’à ce que le widget soit accessible aux consommateurs, car le site Web britannique d’Oppo parle d’expédition jusqu’au 3 mars au plus tôt.

OPPO Find N2 Flip est le premier essai d’Oppo sur le marché pliable

L’industrie de la téléphonie mobile en savait très peu sur les téléphones pliables avant 2019. Cependant, le marché des téléphones portables pliables retient désormais davantage l’attention. Huawei et Samsung étaient les deux principales marques Android il y a quelques années. Samsung, cependant, est officiellement la seule marque depuis que Huawei a été interdit par les États-Unis et d’autres régions. Bien qu’ils aient des téléphones pliables de marques comme Moto, Xiaomi et d’autres, ils ne sont pas aussi fiables et cohérents que Samsung.

L’OPPO Find N2 Flip est le premier téléphone mobile pliable de la société disponible dans le monde entier. En conséquence, il rivalise le plus directement avec d’autres téléphones pliables comme le Motorola Razr et le Samsung Galaxy Z Flip 4. Cela indique qu’OPPO s’est fixé des objectifs plus élevés et prend des mesures majeures pour les atteindre. Le dirigeant de la société a divulgué quelques détails sur son plan à long terme. Pour aider l’entreprise à se développer plus rapidement, elle a déclaré que davantage de téléphones pliables seraient commercialisés dans le monde entier.

Pourquoi retourner et ne pas plier

Malgré une baisse des offres mondiales de téléphonie mobile, selon M. Zhang, les appareils pliables ont montré la tendance contraire. Cela explique donc pourquoi OPPO a décidé de dépendre davantage de ce secteur. En parlant de concurrents, il a affirmé qu’OPPO avait fait des progrès sur le marché des téléphones pliables depuis bien plus longtemps que Samsung. Mais en raison du taux de rappel élevé du nom de ce dernier, il pourrait dépasser tous les concurrents. Il s’avère que OPPO développe des téléphones portables avec des écrans pliables depuis cinq ans. Il affirme avoir jusqu’à six versions en interne, mais n’en a mis qu’une sur le marché.

Flip et Fold sont les deux types de pliables actuellement proposés par les grandes marques. Ce dernier fournit à la fois des plans externes et internes. Par conséquent, OPPO avait deux choix lorsqu’il s’agissait d’entrer sur ce marché. Il a finalement opté pour l’OPPO Find N2 Flip, et nous devons admettre que c’était un choix intelligent.

M. Zhang a affirmé que ce choix était motivé par un facteur important. Les téléphones à clapet, de l’avis d’OPPO, offrent une expérience plus à domicile. En d’autres termes, ces téléphones ressemblent davantage à nos téléphones standard en forme de dalle. Les pliables traditionnels, en revanche, ressemblent davantage à des tablettes. Toutes ces justifications nous portent à croire que les pliables OPPO qui sortiront dans le futur seront les successeurs du Find N2 Flip.