Les revenus du marché mondial des DRAM ont atteint leur plus bas niveau de 2008 au quatrième trimestre

Dans le contexte : le dernier rapport du fournisseur d’informations sur le marché TrendForce illustre davantage la sombre situation dans laquelle se trouvait le marché mondial de la DRAM à la fin de 2022. Selon les recherches de l’entreprise, les revenus mondiaux de la DRAM ont chuté de 32,5 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 12,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Cela représente une baisse par rapport aux 18,19 milliards de dollars du troisième trimestre et rivalise presque avec la baisse record de 36 % par rapport au dernier trimestre de 2008 pendant la récession mondiale.

TrendForce a déclaré que la principale cause de la baisse des revenus était une baisse du prix de vente moyen provoquée par une accumulation rapide des stocks au troisième trimestre 2022 en raison d’un gel de la demande. Craignant de perdre des parts de marché, les fournisseurs ont négocié des contrats peu favorables à des prix inférieurs pour faire bouger les stocks.

Les trois principaux fabricants de DRAM – Samsung, SK Hynix et Micron – ont vu leurs revenus chuter de 25,1 %, 35,2 % et 41,2 %, respectivement. En fait, tous les six principaux fabricants de DRAM ont connu des baisses de revenus QoQ importantes.

Samsung a été le plus agressif en matière de réduction des prix et a ainsi pu augmenter sa part de marché de 40,7 % au T3 à 45,1 % au dernier trimestre 2022. SK Hynix et Micron ont vu leurs parts de marché légèrement diminuer au T4 par rapport au T3. , de 28,8 % à 27,7 % pour SK Hynix et de 26,4 % à 23 % pour Micron.

TrendForce note que la DRAM serveur a connu les baisses de prix les plus importantes au quatrième trimestre, les prix contractuels des produits DDR4 et DDR5 glissant de 23 % à 28 % et de 30 % à 35 %, respectivement.

Les dirigeants de Micron lors d’un appel aux analystes jeudi ont annoncé des plans pour accélérer les licenciements qui réduiraient ses effectifs de 15% cette année. La société réduira également ses stocks au cours du dernier trimestre fiscal et réduira la production de puces pour faire face à la faiblesse du marché. Les actions de Micron sont en baisse de plus de trois pour cent aux nouvelles, se négociant actuellement à 55,18 $.

