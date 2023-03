Deux autres cartes de la série RTX 4000 entrent dans l’enquête Steam

En un mot : les résultats de l’enquête Steam de février sont ici. Le mois dernier a été un autre bon mois pour les cartes Lovelace de Nvidia ; après que le RTX 4090 soit devenu la première série 4000 à entrer dans le tableau principal des GPU en janvier, deux autres entrées de la gamme coûteuse ont rejoint le produit phare : le RTX 4070 Ti et le RTX 4080. Encore une fois, cependant, le RTX 3060 et sa déclinaison pour ordinateur portable a été de loin la plus performante du mois.

Le RTX 4090 est devenu suffisamment de machines pour les participants à l’enquête en janvier pour passer dans le graphique principal du GPU, ce qui en fait la première carte Ada Lovelace à le faire. Sans surprise, il n’a fallu que quelques semaines aux RTX 4080 et RTX 4070 Ti pour faire la même chose. Le premier était le sixième plus performant de l’enquête, trouvé dans 0,20 % des machines, tandis que le RTX 4070 Ti n’était pas loin derrière : 8e position avec une part de 0,18 %.

Les GPU les plus performants de février parmi les participants à l’enquête Steam

Les plus fortes augmentations de la part d’utilisateurs ont de nouveau été constatées dans la série RTX 3000. Le RTX 3060 est en tête du classement, suivi de sa version pour ordinateur portable en deuxième et de la déclinaison Ti en cinquième. Les RTX 3070, 3050 et 3070 Ti ont également bien fonctionné, soulignant le nombre de personnes optant pour ces GPU moins chers et toujours puissants. Une valeur aberrante est le RTX 2060 en troisième, probablement en raison du fait que bon nombre de ces cartes sont disponibles à bas prix sur les sites d’enchères.

La GTX 1650 reste le GPU le plus populaire parmi les participants à l’enquête Steam depuis qu’elle a fait tomber la GTX 1060 de la première place en novembre. Il n’y a toujours aucun signe des cartes Radeon 7000 d’AMD, bien qu’elles aient été lancées plus tard que Lovelace. La carte la plus performante de l’équipe rouge du mois était l’AMD Radeon RX 6600 XT, qui a vu sa part d’utilisateurs augmenter de seulement 0,01 %

Ailleurs, c’est au tour d’Intel de réaliser des gains dans la section CPU, bien que de manière fractionnaire (0,04%), ce qui lui donne une part de 67,17% contre 32,8% pour AMD.

Windows 11 continue de se frayer un chemin sur les machines d’un plus grand nombre d’utilisateurs de Steam au détriment de Windows 10. Le dernier système d’exploitation détient désormais une part de marché de 32,06 % après avoir bondi de 1,73 % le mois dernier. Cette tendance se répète à l’échelle mondiale : Windows 11 a atteint sa plus grande part de marché mondiale jamais enregistrée en janvier, atteignant 18,1 %. Windows 10, en revanche, a vu sa part passer de 82,4 % en décembre 2021 à 68,8 % le même mois.

Peu de choses ont changé dans l’enquête – l’Oculus Quest 2 sera-t-il jamais remplacé en tant que meilleur casque VR ? – bien qu’il soit intéressant de voir que si l’anglais est toujours la langue la plus populaire, il a chuté de -1,60 % alors que le chinois simplifié a augmenté de 2,47 %.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :