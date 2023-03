Limite de temps d’écran TikTok pour les adolescents, alors que l’interdiction gouvernementale se profile

Une limite de temps d’écran TikTok quotidienne d’une heure sera fixée par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans, indique la société. Cette décision coïncide avec le fait que la Maison Blanche fixe un délai de 30 jours aux employés fédéraux pour supprimer l’application des appareils gouvernementaux…

Arrière-plan

TikTok est de plus en plus critiqué aux États-Unis, sur plusieurs fronts.

On craint qu’il ne soit utilisé par le gouvernement chinois comme outil de propagande ou de désinformation, pour interférer avec la politique américaine. Certains se sont inquiétés de ce que la Chine pourrait apprendre sur les citoyens américains grâce à leurs préférences vidéo.

Plus généralement, on s’inquiète du temps que les adolescents passent à utiliser les applications de médias sociaux et de l’impact que cela peut avoir sur leur santé mentale, en particulier celle des adolescentes.

Limite de temps d’écran TikTok

Le propriétaire de TikTok, Bytedance, espérait qu’une plus grande transparence de son algorithme pourrait résoudre les problèmes de sécurité, alors qu’il tente de s’attaquer à ce dernier avec une nouvelle limite de temps d’écran par défaut.

La société a fait l’annonce aujourd’hui – que le temps puisse ou non être prolongé dépend de l’âge.

Dans les semaines à venir, chaque compte appartenant à un utilisateur de moins de 18 ans sera automatiquement défini sur une limite de temps d’écran quotidien de 60 minutes. Bien qu’il n’y ait pas de position collectivement approuvée sur la « bonne » durée d’écran ou même sur l’impact du temps d’écran plus largement, nous avons consulté les recherches universitaires actuelles et les experts du Digital Wellness Lab du Boston Children’s Hospital pour choisir cette limite. Si la limite de 60 minutes est atteinte, les adolescents seront invités à entrer un mot de passe afin de continuer à regarder, ce qui les obligera à prendre une décision active pour prolonger ce temps. Pour les personnes de moins de 13 ans, la limite de temps d’écran quotidien sera également fixée à 60 minutes, et un parent ou un tuteur devra définir ou saisir un code d’accès existant pour activer 30 minutes de temps de visionnage supplémentaire.

Les parents et autres soignants pourront également contrôler les notifications TikTok.

Nous introduisons un nouveau paramètre qui permet aux parents de définir un calendrier pour désactiver les notifications pour leur adolescent. Les comptes âgés de 13 à 15 ans ne reçoivent déjà pas de notifications push à partir de 21h et les comptes âgés de 16 à 17 ans ont des notifications push désactivées à partir de 22h.

L’interdiction gouvernementale se profile

Nous avons appris en décembre de l’année dernière que TikTok était interdit sur les appareils du gouvernement américain, mais alors que les employés fédéraux ont été informés qu’ils devaient désinstaller « immédiatement » l’application, aucun délai réel n’a été fixé.

CNET rapporte que cela a maintenant changé, avec un délai de 30 jours entrant en vigueur le 27 février.

La Maison Blanche a fixé une date limite aux employés du gouvernement pour supprimer TikTok des appareils fédéraux alors que les problèmes de sécurité nationale concernant l’application vidéo abrégée continuent de croître. Les agences fédérales auront 30 jours pour supprimer l’application de médias sociaux des téléphones et des systèmes et interdire aux appareils d’accéder à TikTok via Internet, selon une note du 27 février du Bureau de la gestion et du budget.

Cela indique que l’application doit être supprimée au plus tard le 29 mars.

L’Union européenne a promulgué une interdiction similaire sur l’utilisation de TikTok sur les appareils officiels.

Photo : Solen Feyissa/Unsplash

