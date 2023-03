SoundPeats Opera 03 et 05, qualité exceptionnelle

Nous avons déjà analysé plusieurs modèles SoundPeats et, à chaque fois, ils sont dépassés. Dans chaque casque que nous avons essayé, nous avons vu comment il s’est amélioré par rapport au produit précédent et avec les nouveaux Opera 03 et Opera 05, nous avons un nouvel exemple de l’excellent travail de cette entreprise.

Les SoundPeats Opera 03 et 05 sont des écouteurs sans fil avec suppression active du bruit (ANC) qui promettent d’offrir un son haute fidélité et une bonne autonomie. Tiennent-ils ce qu’ils promettent ? Dans cet article, nous allons analyser ses principales caractéristiques, avantages et inconvénients, et donner notre avis sur leur valeur ou non.

Conception

Les SoundPeats Opera 03 ont un design élégant et moderne, avec une finition noire mate et des détails cuivrés qui lui donnent une touche distinctive. Les écouteurs sont de type intra-auriculaire, c’est-à-dire qu’ils sont insérés dans le conduit auditif, ce qui permet d’isoler le son externe. De plus, ils sont livrés avec trois paires d’embouts en silicone de tailles différentes pour mieux s’adapter à chaque utilisateur. La différence est que le SoundPeats Opera 05 opte pour une couleur dorée pour se distinguer des autres et une armature équilibrée qui offre un son plus réaliste.

Les écouteurs sont dotés d’écrans tactiles intégrés sur les côtés, vous permettant de contrôler la lecture de musique, les appels téléphoniques et le mode ANC d’une simple pression. Les panneaux fonctionnent bien et ne sont pas inconfortables à porter.

Le boîtier de charge est de forme ovale et est compact et léger. Il a une capacité de 500 mAh et vous permet de recharger le casque jusqu’à quatre fois. Le boîtier se charge via un câble USB-C inclus dans la boîte.

qualité audio

Les SoundPeats Opera 03 et 05 offrent une très bonne qualité audio pour leur gamme de prix. Ils ont des haut-parleurs dynamiques de 12 mm qui fournissent un son équilibré, clair et puissant. Les basses sont profondes et percutantes, les médiums sont nets et détaillés, et les aigus sont brillants et limpides.

De plus, les écouteurs prennent en charge le codec LDAC, qui permet une transmission audio sans perte via Bluetooth 5.3. Cela indique que vous pouvez profiter d’une meilleure qualité sonore si vous disposez d’un appareil prenant en charge ce codec.

Un autre aspect notable est l’annulation active du bruit (ANC), qui réduit le bruit ambiant jusqu’à 28 dB selon le fabricant. L’ANC fonctionne assez bien dans des environnements modérément bruyants comme la rue ou les transports en commun, mais moins bien dans des endroits très bruyants. Dans tous les cas, c’est une fonction très utile pour améliorer l’expérience d’écoute.

Autonomie

Le SoundPeats Opera a une assez bonne autonomie pour un casque ANC sans fil. Selon le fabricant, ils peuvent durer jusqu’à 8 heures sur une seule charge si vous utilisez le mode normal (sans ANC), ou jusqu’à 6 heures si vous utilisez le mode ANC. Ces chiffres peuvent varier en fonction du volume auquel la musique est jouée ou des appels passés.

Le boîtier de charge permet de prolonger l’autonomie jusqu’à 33 heures au total (25 heures de plus), ce qui est très bien pour les longs trajets ou les escapades sans prises à proximité. Le temps de charge complet est d’environ deux heures pour les écouteurs et le boîtier.

SOUNDPEATS Opéra Codecs audio SBC, LDAC Certificat Audio haute résolution sans fil fréquences 20Hz – 40KHz caractéristiques sonores Suppression active du bruit

Mode transparence Sensibilité 30dB à 1KHz Type de pilote Haut-parleur dynamique avec haut-parleurs à armature équilibrée de 12 mm de diamètre égaliseur sonore Personnalisable via l’application SOUNDPEATS type de réglage dans l’oreille protection IPX4 connectivité Bluetooth 5.3 Ajustement à l’oreille 3 paires (S, M, L) Poids Casque (14.6g)

Boîtier de charge (117,6 g) Dimensions du casque 24,30 x 222,46 x 229,03 mm Dimensions de l’étui de recharge 69,17 x 30,94 x 44,89 mm contrôles jouer pause

saut de piste

changer le volume Autonomie Jusqu’à 33 heures (sans ANC), jusqu’à 28 heures (avec ANC) Autonomie (SBC) Jusqu’à 27 heures (sans ANC), jusqu’à 25 heures (avec ANC) Autonomie (LDAC) Jusqu’à 21 heures (sans ANC), jusqu’à 17 heures (avec ANC) Fardeau 1h30

conclusions

Les SoundPeats Opera sont des écouteurs sans fil à réduction de bruit active qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils ont un design beau et confortable, une très bonne qualité audio grâce au codec LDAC et au mode ANC, et une autonomie qui résistera à notre utilisation quotidienne.

Si nous n’analysions que l’audio, nous aurions des écouteurs incroyables. Cependant, dans les tests que nous avons effectués lors des appels, nous avons pu deviner à quelles occasions ils étaient utilisés. Cela dénote que l’entreprise a encore une marge d’amélioration à cet égard.

